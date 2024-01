Czarna Chmura: przeczytaj początek klasycznej powieści science fiction

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis wydał dziś pierwszą tegoroczną pozycję z serii Wehikuł Czasu, czyli kolekcji przypominającej klasyczne utwory science fiction. Do tej pory w jej ramach ukazało się już ponad trzydzieści książek, w tym takich gwiazd gatunku jak Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Philip K. Dick czy Arthur C. Clarke.

Tym razem w serii przypomniana jest nieco mniej znana pozycja, a mianowicie Czarna chmura autorstwa Freda Hoyle'a. Jest to historia opowiadająca o wydarzeniach związanych z tajemniczym, kosmicznym obłokiem, który zbliża się do Ziemi. Naukowcy przewidują, że zatrzyma od promienie słoneczne, które przestaną docierać do naszej planety, co wywoła drastyczne zmiany. A to dopiero początek niespodzianek i zagrożeń.

Poniżej znajdziecie informacje o książce i autorze, a także obszerny fragment zawierający początek Czarnej Chmury w przekładzie Sławomira Magali.

Czarna Chmura - opis i okładka

Astronomowie w Wielkiej Brytanii i USA dokonują przerażającego odkrycia – do Układu Słonecznego zmierza gigantyczny obłok międzygwiazdowy. Według obliczeń owa Czarna Chmura przejdzie między Ziemią i Słońcem, co wywoła niewyobrażalne zmiany na naszej planecie.

W obliczu nadchodzącej katastrofy rząd brytyjski w porozumieniu z innymi krajami gromadzi w Nortonstowe międzynarodową społeczność wybitnych naukowców pod wodzą niekonwencjonalnego astronoma Christophera Kingsleya. Ich zadaniem jest zdobycie informacji o zbliżającym się obiekcie i zminimalizowanie szkód. Kiedy naukowcy odkrywają prawdę o pochodzeniu i naturze Czarnej Chmury, zmuszeni są zrewidować obowiązujące dotąd poglądy o życiu i wszechświecie…

Fred Hoyle - o autorze

Fred Hoyle (1915–2001) – brytyjski astronom, jeden z największych i najbardziej kontrowersyjnych naukowców XX wieku. Stworzył teorię wchłaniania materii międzygwiazdowej przez gwiazdy. Jako przeciwnik teorii o Wielkim Wybuchu zaproponował stacjonarny model wszechświata. Opublikował wiele książek poświęconych nauce, m.in. Granice astronomii, Katastrofy kosmiczne i narodziny religii, Matematykę ewolucji, oraz liczne powieści science fiction.

Czarna Chmura - fragment powieści

Prolog

Epizod Czarnej Chmury zawsze mnie fascynował. Praca, która zadecydowała o przyjęciu mnie do grona profesorskiego w Queens’ College w Cambridge, poświęcona była kilku aspektom tego epokowego wydarzenia. Opublikowano ją następnie, po dokonaniu odpowiednich zmian, jako rozdział w Historii Czarnej Chmury sir Henry’ego Claytona, ku mojemu wielkiemu zadowoleniu.

Kiedy więc sir John McNeil, nasz były wykładowca i znany lekarz, przekazał mi w testamencie obfitą kolekcję dokumentów związanych z jego osobistymi doświadczeniami dotyczącymi Chmury, nie stanowiło to wielkiego zaskoczenia. Ale list, który towarzyszył dokumentom, był bardziej zaskakujący. Oto on:

Queens’ College,

19 sierpnia 2020 r.

Mój drogi Blythe,

mam nadzieję, że wybaczysz staruszkowi, iż raz po raz chi­ chotał do siebie z niektórych twoich spekulacji na temat Czarnej Chmury. Tak się złożyło, że w czasie kryzysu pracowałem na sta­ nowisku, które umożliwiło mi poznanie prawdziwego charakteru Chmury. Informacje te z rozmaitych a przekonujących przyczyn nigdy nie zostały ujawnione i, jak się wydaje, nie znają ich tak­ że autorzy oficjalnych podręczników historycznych (sic!). Nie mogłem się zdecydować, czy informacje te winny pozostać moją wieczną tajemnicą, czy też nie. Koniec końców zdecydowałem się przerzucić moje trudności i wahanie na ciebie. Zrozumiesz te rozterki po przeczytaniu rękopisu, który napisałem w trzeciej osobie, by nie przesłaniać zanadto sobą samym fabuły!

Obok rękopisu zostawiam ci kopertę z rolką perforowanej taś­ my papierowej. Błagam, byś strzegł jej jak najusilniej, dopóki nie zrozumiesz jej znaczenia.

Z poważaniem,

John McNeil