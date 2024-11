Czarna owca dostanie sequel. Nowozelandzki horror z kontynuacją po 18 latach

fot. materiały prasowe

Zapowiedziany został sequel do kultowego nowozeldandzkiego komediohorroru Czarna owca. Paryskie studio WTFilms postanowiło dać zielone światło dla kontynuacji 18-letniego już filmu. Zamierza przy tym ściągnąć z powrotem na plan reżysera Jonathana Kinga, oraz aktora grającego główną rolę, Nathana Meistera.

Czarna owca 2 będzie opowiadać historię młodej naukowczyni, która jest przekonana, że niebezpieczny nowy patogen zagraża populacji i śledzi jego źródło aż do rodzinnego miasta – które znajduje się w cieniu odległej hodowli owiec, gdzie rozegrały się makabryczne wydarzenia z oryginalnej Czarnej owcy.

Produkcja Czarnej owcy 2 ma rozpocząć się w Nowej Zelandii na przestrzeni marca lub kwietnia 2025 roku. Wciąż nie znamy daty premiery.

O czym była oryginalna Czarna Owca?

Nowa Zelandia. Nękany obsesyjnymi lękami przed owcami Henry Oldfield wraca na rodzinną farmę. Od powrotu do domu Henry przeczuwa, że na farmie dzieje się coś niedobrego. Początkowo zrzuca to na karb własnych lęków i przywidzeń związanych z tajemniczym wypadkiem z dzieciństwa… Wkrótce okazuje się, że rzeczywistość zaczyna go przerastać, a zmutowane owce rozpętają prawdziwy horror. Niewinne owieczki przeobrażają się w stado krwiożerczych bestii. Zaskakującą przemianę przechodzą także zaatakowani przez nie ludzie.