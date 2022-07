Czarna Pantera 2 - następczyni Iron Mana w zbroi. Tak wygląda Ironheart w MCU [SZKIC]

Marvel

Powoli rusza promocja filmu Czarna Pantera 2 (Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu). Do sieci wyciekają kolejne grafiki z produktów związanych z widowiskiem Marvel Studios, więc to oficjalne materiały, ale jeszcze nie związane z główną promocją. Do tej pory widzieliśmy Namora z Atlantydy oraz czarny charakter zwany Attuma.

Czarna Pantera 2 - oto Ironheart

Wiemy z oficjalnych informacji, że w filmie pojawi się Riri Williams, znana w komiksach jako Ironheart. To genialna 15-latka, która swoją wersję zbroi Iron Mana zbudowała w pokoju akademickim MIT. Jej talent przyciągnął swego czasu uwagę Tony'ego Starka, ale miała to miejsce w komiksach, więc nie wiadomo, jak związek z nieżyjącym Iron Manem będzie przedstawiony w MCU. Kilka lat temu w komiksowej serii Invincible Iron Man to ona przywdziała strój herosa, stając się jego następczynią. Ironheart mogłaby w przyszłości dołączyć do filmowej grupy Young Avengers.

Wcześniej potwierdzono, że Riri Williams w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu przywdzieje zbroję Ironheart. Dzięki nowej grafice widzimy, jak wizualnie ma ona się prezentować. Poza nią w galerii zobaczycie kolejny szkice przedstawiają Namora (ma on pełnić rolę antagonisty) i jego kuzynkę Namorę. Widzimy, że inspiracje kulturą Majów w przypadku Atlantydy będą większe, niż pierwotnie sugerowano.

Czarna Pantera 2 - premiera w listopadzie 2022 roku tylko w kinach.