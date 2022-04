Czarna Pantera 2 - Ironheart z większą rolą w filmie? Nowa plotka intryguje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to jeden z kolejnych projektów Kinowego Uniwersum Marvela, który ma trafić do kin w 2022 roku. Widowisko wprowadzi do MCU postać Riri Williams znanej jako Ironheart, zanim ta pojawi się w swoim solowym serialu. Okazuje się, że bohaterka może mieć w produkcji o wiele większą rolę, niż to zakładano.

Otóż portal Murphy's Multiverse, zwykle dobrze poinformowany, jeśli chodzi o projekty MCU, twierdzi, że w filmie jeden z wynalazków Riri doprowadzi Wakandę do konfliktu z podwodną cywilizacją dowodzoną przez Namora. Wygląda zatem, że jeśli ta plotka okaże się prawdą to Ironheart nie będzie tylko zwykłą postacią drugoplanową, a znajdzie się w centrum konfliktu.

Źródło: Marvel

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - obsada

W obsadzie filmu znajdują się Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Dominique Thorne. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera filmu w USA 11 listopada 2022 roku.