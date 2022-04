Doktor Strange w multiwersum obłędu - przedsprzedaż lepsza w USA niż Batmana. Będzie hit

fot. materiały prasowe

Jak donosi Fandango, największy portal sprzedający bilety do kin w Ameryce Północnej, przedsprzedaż na film Doktor Strange w multiwersum obłędu jest znakomita. Według ich danych jest to najlepsza przedsprzedaż w 2022 roku. Według doniesień w kilka godzin przebił to, ile Batman osiągnął w 24 godziny przedsprzedaży. Do tego Fandango twierdzi, że film MCU ma najlepszą przedsprzedaż od czasu premiery filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, ale jej nie dorównuje.

Przypomnijmy, że Batman osiągnął otwarcie w wysokości 134 mln dolarów w Ameryce Północnej, a Spider-Man: Bez drogi do domu zebrał 260 mln dolarów. Bazując na wynikach przedsprzedaży już teraz wiemy, że otwarcie Doktora Strange'a 2 będzie świetne, a przed Marvel Studios jeszcze miesiąc promocji, która może wiele zmienić w pozytywnych szacunkach box office. A już teraz Fandango donosi, że kina dodają seanse, bo widzowie je wykupują, jak świeże bułeczki.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera w kinach na całym świecie już 6 maja 2022 roku.