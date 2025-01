Wolf Man - Ryan Gosling miał zagrać w filmie, ale zrezygnował. Reżyser wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Nowy Wolf Man jest już dostępny w kinach, ale niektórzy nadal nie wiedzą, dlaczego Ryan Gosling jednak nie wystąpi w nadchodzącym filmie. Reżyser Leigh Whannell odniósł się do tego w wywiadzie, wyjaśniając tę decyzję. Powodem były problemy z harmonogramem, który zaburzyły pandemia oraz strajki scenarzystów i aktorów w 2023 roku.

- Ryan, niestety, przez swój harmonogram nie mógł [kontynuować projektu], ale definitywnie była to bardziej kręta droga niż ta, którą przemierzałem w przeszłości. W przypadku Ulepszenia oraz Niewidzialnego człowieka wszystko szło bardzo linearnie: napisanie filmu, znalezienie finansistów oraz obsady, nakręcenie. Tutaj było to bardziej skomplikowane, ale bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić.

Wolf Man - fabuła, obsada

Blake przeprowadza się z San Francisco do rodzinnego domu z dzieciństwa na odludziu Oregonu. Mężczyzna odziedzicza posiadłość po tajemniczej śmierci ojca, z którym od dawna nie utrzymywał kontaktu. Kiedy jego małżeństwo z Charlotte się rozpada, przekonuje ją, aby odwiedziła dom wraz z córką Ginger. Nocą rodzina zostaje zaatakowana przez wilkołaka i szuka schronienia w wiejskim domu, gdzie Blake zaczyna przechodzić potworną przemianę.

Zamiast Ryana Goslinga na ekranie możemy zobaczyć Christophera Abbotta w roli głównej. W obsadzie Wolf Mana znaleźli się również: Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast oraz Benedict Hardie. Za kamerą stanął Leigh Whannell, który napisał również scenariusz we współpracy z Corbettem Tuckiem.