Czarna Pantera 2 - gwiazda apeluje, aby odpuścić wszelkie oczekiwania wobec filmu. Ma on być odrębną rzeczą

fot. Marvel Studios

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, czyli druga część Czarnej Pantery to ostatni film z MCU, który będzie mieć premierę w 2022 roku. W nim Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) oraz Doro Milaje walczą o ochronę Wakandy między innymi przed Atlantydą króla Namora, która jest zagrożona przez śmierć króla T'Challi. Gdy mieszkańcy Wakandy próbują zaakceptować kolejny rozdział ich historii, bohaterowie muszą się zebrać, by z pomocą Nakii (Lupita Nyong'o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) stworzyć nową drogą dla królestwa Wakandy.

Ze względu na śmierć Chadwicka Bosemana, który wcielał się w tytułową Czarną Panterę i króla Wakandy, historia w drugiej części będzie mieć inny charakter. W rozmowie z Entertainment Weekly Winston Duke, który gra M'Baku, zaapelował do widzów, aby zmienili podejście do nowej superprodukcji.

Ważne jest również, aby porzucić wszelkie oczekiwania, że ​​ten film będzie Czarną Panterą 1. On stoi na własnych nogach. Ta narracja ewoluowała i zmieniła się, podobnie jak wszystkie postacie i okoliczności w samej Wakandzie. W szczególności dla mnie, bo musiałem po prostu odpuścić oczekiwanie, że będzie to coś podobnego do pierwszego filmu i pozwolić, aby ten film był odrębną rzeczą.

Choć Czarna Pantera 2 opowie własną historię to nie zapomni uhonorować Chadwicka Bosemana. O tym wspomniała Danai Gurira, która wciela się w Okoye.

Najważniejszą rzeczą, oczywiście, było uhonorowanie naszego brata, naszego przywódcy i naszego króla. To było zdecydowanie na pierwszym miejscu naszych umysłów, dusz i serc. Czarna Pantera wywarła niesamowity wpływ, więc myślę, że należało naprawdę ugruntować te postacie i ten świat w tym wątku. To nie była jednorazowa, doniosła rzecz.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera w kinach 9 listopada 2022 roku.