Czarna Pantera w wersji LEGO nadciąga. Widać, że Wakanda jest w jego sercu

fot. LEGO

LEGO zapowiedziało nowy zestaw klocków, który może zainteresować fanów Marvela, a w szczególności MCU. Jest to popiersie Czarnej Pantery do samodzielnego zbudowania, a w pudełku znajdzie się aż 2961 elementów. Wygląda więc na to, że fanów czekać będzie sporo składania...

Model ma być niemal naturalnej wielkości: popiersie będzie mieć 46 cm wysokości i nie zabraknie w nim detali w postaci między innymi odbijających światło srebrnych elementów czy naszyjnika bohatera. Dodatkowo kupujący będą mieli możliwość dostosowania gotowego modelu do swoich oczekiwań: dłonie można odczepić, a ich palce są ruchome, co pozwala na ustawienie ich na różne sposoby. Na dole znajdzie się również plakietka z logo.

Czarna Pantera - zestaw LEGO

Czarna Pantera z LEGO trafi do sprzedaży 1 października 2022 roku. Zainteresowani musza jednak liczyć się ze sporym wydatkiem, bo cena zestawu wyniesie 1649,99 zł.