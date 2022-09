Czarna Pantera 2 - nowe zdjęcia z filmu. Reżyser o tym, jak musieli sobie poradzić ze stratą Chadwicka Bosemana

fot. empireonline.com

Film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu trafi do kin w listopadzie. W produkcji nie wystąpił odtwórca tytułowego bohatera - Chadwick Boseman. Aktor zmarł 28 sierpnia 2020 roku z powodu raka. W magazynie Empire w najnowszym artykule zapytano się reżysera - Ryana Cooglera - jak sobie poradzili w obliczu tych przeciwności nie do pokonania.

Miało to duże znaczenie dla fanów Bosemana, współpracowników filmowych, przyjaciół i rodziny. Wszyscy musieli przepracować tę stratę tak samo, jak problemy związane z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Ma to wszystko wydźwięk w filmie. Coogler skomentował:

Niestety to pytanie stawało się coraz bardziej aktualne. Zarówno dla ludzkości jako całości, ale także dla ludzi z naszej produkcji, którzy powracali do tego filmu. Stało się to bardzo istotne, kiedy straciliśmy naszego brata.

Coogler miał już opracowany wstępny pomysł na filmową kontynuację z udziałem T'Challi, zanim Boseman niespodziewanie zmarł. Potem wszystko się zmieniło. Reżyser powiedział, że dojrzałość to stawianie czoła niemożliwym pytaniom i dokonywanie wyborów, aby pójść naprzód. Więc zebrał gwiazdorską obsadę z pierwszej części – od Shuri Letitii Wright, przez Królową Ramondę Angeli Bassett, po M’Baku Winstona Duke’a i Nakię Lupity Nyong’o – i dał ich na pierwszy plan.

Ta wyjątkowa grupa przypomina bardziej zespół niż grupę aktorów, a Chad był naszym głównym wokalistą. Więc dla mnie to było pytanie: "Jak wymyślić piosenkę, którą nadal mogą zagrać i zaśpiewać?” w obliczu tego, z czym mieliśmy do czynienia.

Obsada musiała całkowicie zaufać reżyserowi. Nyong’o przyznała, że nie miała wątpliwości, ale bała się. Coogler opowiedział jej o czym miał być ten film, gdy Boseman jeszcze żył. Po jego stracie myśl o kontynuowaniu historii była dla niej niepojęta. Wbrew wszelkim przeciwnościom reżyser stworzył coś, co uhonoruje zarówno T’Challę, jak i samego Chadwicka Bosemana. Obawy Nyong’o zostały rozwiane.

To czym ostatecznie podzielił się ze mną Ryan, było po prostu całkowicie prawdziwe i piękne. Pod koniec byłam we łzach.

Na widzów w Czarnej Panterze 2 ma czekać coś epickiego, emocjonalnego i głęboko oczyszczającego. Ponadto magazyn Empire podzielił się ekskluzywnymi zdjęciami promocyjnym, a także zaprezentował efektowną okładkę. Nowe fotografie znajdują się na początku galerii.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Czarna Pantera 2 - opis fabuły

Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) oraz Doro Milaje walczą o ochronę Wakandy między innymi przed Atlantydą króla Namora, która jest zagrożona przez śmierć króla T'Challi. Gdy mieszkańcy Wakandy próbują zaakceptować kolejny rozdział ich historii, bohaterowie muszą się zebrać, by z pomocą Nakii (Lupita Nyong'o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) stworzyć nową drogą dla królestwa Wakandy.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera w kinach 11 listopada 2022 roku.