The Boys - serial naśmiewa się z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Dawn of the Seven z Deepem!

fot. Amazon Prime Video

Obecnie trwają prace na planie 4. sezonu The Boys. W między czasie rozrywkę dostarcza twitterowe konto Vought International, które jest częścią fikcyjnego świata serialu. Niedawno opublikowano tam "głębokie przemyślenia Deepa" czy też video z Homelanderem i jego synem z okazji Dnia Pracujących Rodziców. Uhonorowano również Todda za swój patriotyzm.

Tym razem The Boys naśmiewają się z ponownego wprowadzenia do kin filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, który zarobił 6,5 mln dolarów w USA. Produkcja została rozszerzona o dodatkowe "śmieszne" sceny z trzema Spider-Manami czy Charliem Coxem wcielającym się w Matta Murdocka. Serial nabija się z tego posunięcia Sony, tak samo jak zrobił to już przy Morbiusie kilka miesięcy temu, gdy film trafił ponownie na duże ekrany. Vought informuje o ponownym wydaniu Dawn of the Seven (parodii Ligi Sprawiedliwości) - w wersji czarno-białej w formacie 4:3, a następnie w ulepszonej wersji 3D. Do tego będzie dostępna kolejna "zabawna" wersja z 2-godzinnym dodatkowym materiałem filmowym. Ponadto abonenci Vought++ dostaną darmowe churro przy zakupie biletu. Co ciekawe w Świecie Siódemki nie występował Deep (w tej roli Chace Crawford) ze względu na skandal związany z molestowaniem Starlight i wyrzuceniem go z Siódemki, a teraz został uwzględniony w filmie. Zobaczcie plakat promocyjny nowej wersji superbohaterskiej produkcji z The Boys:

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1573341671864954881

Przypomnijmy, jak prezentowały się plakaty ze Świtu Siódemki:

The Boys: Dawn of The Seven

The Boys - wszystkie trzy sezony są dostępne na Amazon Prime Video.