Czarna Pantera - śmierć George'a Floyda jedną z inspiracji nowej serii. Tworzy ją zdobywca Oscara

Alex Ross/Marvel

Marvel zapowiedział powstanie nowej serii komiksowej, której głównym bohaterem będzie Czarna Pantera. Tworzy ją John Ridley, zdobywca Oscara za scenariusz do filmu Zniewolony. 12 Years a Slave, który całkiem niedawno napisał dla DC historię Future State: The Next Batman. Autor nazywa nadchodzącą opowieść "połączeniem konwencji szpiegowskiej, superbohaterskiej i thrillera, u której fundamentów leży jednak wątek miłosny".

W wywiadzie dla New York Timesa Ridley przyznał, że jedną z inspiracji w kontekście użytej tonacji były dla niego zeszłoroczne protesty społeczne w USA powstałe w wyniku śmierci George'a Floyda.

Za nami lato, w trakcie którego widzieliśmy czarnoskórych walczących o swoje prawa, stawiających czoło przeciwnościom losu i korzystających z metod walki, których od dawna nie widziano. To było dla mnie niezwykle ważne - po całym tym roku, który przeżyliśmy, po wszystkich tych rozmowach z osobami czarnoskórymi, gdy zastanawialiśmy się nad słowami takimi jak "miłość", "opieka", "nadzieja" i "żal", które opisują fundamentalne emocje okazywane przez każdego człowieka.

Szczegóły fabularne nie są na razie znane. Wiele wskazuje jednak na to, że seria skupi się na relacji T'Challi z szpiegami Wakandy i innymi poddanymi, pokazując również członków Avengers i kosmiczne podróże. Tak wyglądają pierwsze materiały promocyjne (zwróćcie uwagę, że zmieniło się logo w tytule):

Black Panther #1 - materiały promocyjne

Zeszyt Black Panther #1 trafi do sprzedaży w USA w sierpniu.