Czarna Pantera - kto zastąpi Chadwicka Bosemana? Wyciekła grafika, na której widać twarz aktora!

Ilustratorka Mushk Rizvi, która pracowała już nad kilkoma projektami Marvela, opublikowała szkice koncepcyjne z Avengers: Doomsday i nie tylko. Prawdopodobnie była to wpadka (choć niektórzy uważają to za sprytny chwyt marketingowy) i ilustracje szybko zostały usunięte. W internecie nic jednak nie ginie, więc wiele grafik nadal krąży po mediach społecznościowych. I zdradzają naprawdę wiele, jeśli chodzi o plany Marvel Studios. I najprawdopodobniej jedną z najciekawszych rzeczy jest tożsamość nowej Czarnej Pantery.

Czarna Pantera - kto zastąpi Chadwicka Bosemana?

Po śmierci Chadwicka Bosemana losy Czarnej Pantery długo stały pod znakiem zapytania. Nie było wiadomo czy ktoś zastąpi aktora, czy może zupełnie inna postać zostanie następcą superbohatera, podobnie jak Sam Wilson przejął tarczę po Kapitanie Ameryce. Wygląda jednak na to, że Marvel Studios już podjęło wybór.

Na grafikach koncepcyjnych jest przedstawiona nowa Czarna Pantera. Na jednej z ilustracji postać jest bez maski i widać jej twarz. Według wielu internautów bardzo przypomina Damsona Idrisa, aktora znanego ze Snowfall. Wydaje się to mało prawdopodobne, by Marvel Studios użyło jego wizerunku, jeśli nie został obsadzony bądź nie jest bardzo blisko podpisania kontraktu. Wygląda więc na to, że to on najprawdopodobniej zastąpi Chadwicka Bosemana.

Warto dodać, że wśród usuniętych grafik koncepcyjnych był również anulowany serial Iron Man 3000 o córce Tony'ego Stark i Pepper Potts.

