Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu wprowadza do Thunderbolts. Spoilery z filmu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Andy Park

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu nie tylko opowiada historię o mieszkańcach Wakandy i ich wojnie z Talocanami, ale też wprowadza rzeczy ważne dla przyszłości MCU. W filmie pojawia się po raz kolejny Valentine Allegra de Fontaine, w którą wciela się Julia Louis-Dreyfus. Zgodnie z zapowiedziami po jej debiucie w serialu Falcon i Zimowy żołnierz jest to postać ważna dla uniwersum.

Thunderbolts - jak Czarna Pantera 2 wprowadza do filmu?

W filmie dowiadujemy się, że Everett Ross (Martin Freeman) pracuje dla Valentiny w CIA. Kobieta jest też jego... byłą żoną. Z rozmów dowiadujemy się, że CIA chce znaleźć inne złoża vibranium poza Wakandą i chcą do tego użyć urządzenia stworzonego przez Riri Williams / Ironheart (Dominique Thorne). Ross zwraca uwagę, jak bardzo niebezpieczne byłoby to, że Stany Zjednoczone miałyby dostęp do vibranium. Val wyjawiła mu, że o tym marzy.

Według scoopera z Twittera, którego informacje zawsze się sprawdzają, wszystko, co mówione jest w tych scenach będzie mieć znaczenie w filmach Thunderbolts oraz Kapitan Ameryka 4.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1590923269921644545

Na ten moment spekuluje się więc, że grupa Thunderbolts stworzona przez Valentinę z różnych złoczyńców i antybohaterów będzie mieć związek z wątkiem vibranium sugerowanym w Czarnej Panterze 2. W skład grupy wchodzą Jelena (Florence Pugh), Ava Starr / Duch (Hannah John-Kamen), Bucky / Zimowy żołnierz (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyat Russell) oraz Taskmaster (Olga Kurylenko),

Za kamerą Thunderbolts stanie Jake Schreier. Premiera 26 lipca 2024 roku.