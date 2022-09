Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - nowe zdjęcia z filmu. Nakia, Riri Willliams i inni

fot. materiały prasowe

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to nadchodzące widowisko MCU, które jest kontynuacją nominowanego do Oscara filmu z 2018 roku. Kampania promocyjna filmu nabiera tempa. Do sieci trafiły nowe zdjęcia promujące produkcję. Możecie sprawdzić je na początku poniższej galerii.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że w skutek pewnych wydarzeń dojdzie do konfliktu Wakandy z Namorem, wodzem podwodnego królestwa. W całą sprawę zostanie również wmieszana Riri Williams, dziewczyna znana z komiksów jako Ironheart, studentka MIT, która zbudowała zbroję podobną do tej Iron Mana. W filmie zobaczymy również, kto zostanie nową Czarną Panterą.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zdjęcia

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

W obsadzie filmu znajdują się Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Dominique Thorne. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera filmu w Polsce 11 listopada 2022 roku.