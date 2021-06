Czarna Wdowa - nowy fragment. Oto Red Guardian

Disney

David Harbour wciela się w postać znaną jako Red Guardian. Aktor gościł u Jimmy'ego Kimmela i dzięki temu mamy nowy fragment z jego bohaterem w roli głównej. Oczywiście były też pytania o rolę i Harbour chętnie wyjaśnił ciekawostkę związaną z 4. sezonem Stranger Things. Wiemy, że tam na początku znajduje się on w rosyjskim więzieniu, a tu gra rosyjskiego superbohatera, a także pojawia się wątek więzienia. Szybko dostrzegł niepokojące podobieństwa, więc w trakcie prac nad filmem MCU, robił na planie zdjęcia rosyjskiego więzienia (bez wiedzy producentów i reżyserki), by pokazać braciom Duffer, jak to wygląda, by przypadkiem nie zrobić tego samego. Problemem tez był wizerunek aktora, bo Harbour zapuścił brodę i włosy do roli Red Guardiana i ostatecznie nie chciał, aby Hopper w serialu wyglądał tak samo. Razem z twórcami podjęli decyzję o zgoleniu głowy i brody, aby stworzyć totalnie inny wizerunek.

Czarna Wdowa - fragment

Czarna Wdowa - premiera w kinach w Polsce w lipcu 2021 roku. W krajach z Disney+ film trafi również do VOD w usłudze Premiere Access, czyli każdy subskrybent musi dodatkowo zapłacić za film.