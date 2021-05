Czarna Wdowa - O.T. Fagbenle o szczegółach swojej roli w filmie

Disney

Czarna wdowa to nadchodzące widowisko Kinowego Uniwersum Marvela o tytułowej bohaterce znanej z drużyny Avengers. O.T. Fagbenle wciela się w filmie w postać o imieniu Mason, jednak wielu fanów sądzi, że tak naprawdę gra Taskmastera, głównego złoczyńcę filmu. Aktor udzielił wywiadu portalowi The Playlist, w którym wypowiedział się o swojej roli. Stwierdził, że Mason jest pewnym odpowiednikiem Q z produkcji o Jamesie Bondzie. Odpowiada on za wszystkie gadżety, które wykorzystuje Czarna Wdowa. Warto zaznaczyć, że to nie wyklucza jego roli Taskmastera, ponieważ przez swoją pozycję ma dostęp do zaawansowanej technologii, która ułatwiłaby wcielenie się w tego złoczyńcę i naśladowanie stylu walki przeciwników. Pozostaje czekać na premierę widowiska.

Disney

Ponadto Czarna Wdowa znalazła się na szczycie listy najbardziej oczekiwanych filmów okresu letniego serwisu Fandango zajmującego się sprzedażą biletów do amerykańskich kin. Poniżej przedstawiamy pierwszą piątkę.

W obsadzie Czarnej Wdowy oprócz Fagbenle znajdują się Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone i Rachel Weisz.

Czarna Wdowa - premiera filmu w polskich kinach 9 lipca.