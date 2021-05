Shang-Chi - nowe grafiki promocyjne. Oto zły Razor Fist

Źródło: Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to nowy film MCU, czyli ze świata Avengers, który wprowadzi do uniwersum kompletnie innego superbohatera powiązanego z azjatycką kulturą. Widzieliśmy pierwszy zwiastun oraz zdjęcia, ale 20 maja 2021 roku do sieci trafiły nowe grafiki. Na nim mamy po raz pierwszy antagonistę znanego jako Razor Fist, w którego wciela się Florian Munteanu, znany z Creeda 2.

W komiksach przydomek Razor Fist należał do braci Douglasa i Williama Scottów, którzy stracili po jednej ręce w wypadku samochodowym. Obaj mieli starcia z Shang-Chi, ale ostatecznie William zginął, a Douglas nadal pracował dla organizacji przestępczych. Wszystko wskazuje na to, że filmowy Razor Fist będzie siepaczem na usługach głównego czarnego charakteru znanego jako Wenwu (także zwanym Mandarynem).

Shang-Chi - galeria

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

W obsadzie filmu są Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu i Ronny Chieng. Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton.

Shang-Chi - premiera we wrześniu 2021 roku tylko w kinach.