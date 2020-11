Czarna Wdowa - style walk których bohaterów będzie naśladował Taskmaster?

fot. Marvel

Po zaprezentowaniu w sieci pierwszych zwiastunów filmu Czarna wdowa, fani zaczęli spekulować na temat antagonisty - Taskmastera. Przypomnijmy, że w komiksach jego moc polegała na dokładnym naśladowaniu stylu walki i umiejętności przeciwników. Kolejne materiały promujące wskazywały, że to nie umysł pozwala Taskmasterowi na naśladowanie innych, ale nowoczesna technologia. W zwiastunie widzieliśmy podrobione style między innymi Kapitana Ameryki, Czarnej Pantery oraz samej Czarnej Wdowy.

Okazuje się jednak, że to nie wszystko i jest znacznie więcej bohaterów, którzy zostaną skopiowani przez Taskmastera. W książce Black Widow: The Official Movie Special Book jest zawarta wypowiedź Jamesa Younga, koordynatora scen walk w filmie pomiędzy Natashą i Taskmasterem.

fot. Marvel

Zdradza, że zaprojektowanie postaci Taskmastera było jednym z trudniejszych wyzwań. Jest to w końcu postać łącząca styl walki szeregu innych bohaterów. Young wymienia między innymi Kapitana Amerykę, Bucky'ego, Hawkeye'a, Czarną Panterę, Iron Mana oraz Spider-Mana. Zadaje pytanie, jak walczyć z kimś, kto uosabia cechy wszystkich Avengersów? Przeciwnik jest też w stanie przewidzieć styl walki swojej przeciwniczki, ponieważ dokładnie została przez niego zanalizowana i wie, jaki ruch wykona Czarna Wdowa. Możemy zatem spodziewać się w filmie niekonwencjonalnych sposobów na pokonanie takiego wroga.

W głównej roli ponownie zobaczymy Scarlett Johansson. W obsadzie są także: Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz oraz O-T Fagbenle.

Czarna wdowa - film trafi do kin w Polsce 7 maja 2021 roku.