Czarna Wdowa - Taskmaster jako figurka. Lepsze spojrzenie na złoczyńcę filmu

Czarna wdowa to pierwsza produkcja 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela, która opowiada o solowych przygodach tytułowej członkini Avengers. W widowisku nasza bohaterka zmierzy się z Taskmasterem, antagonistą bardzo dobrze znanym z kart komiksów Marvela. To złoczyńca, który doskonale kopiuje style walk i bronie przeciwników, z którymi się mierzy lub mierzył. Nowa, kolekcjonerska figurka daje lepsze spojrzenie na kostium i ekwipunek czarnego charakteru. Ciekawym elementem jego wyposażenia są pazury, charakterystyczne dla Czarnej Pantery. To by znaczyło, że w uniwersum złoczyńca już miał okazję walczyć z tym bohaterem. Zdjęcia figurki są dostępne poniżej.

Gwiazdą produkcji jest oczywiście Scarlett Johansson. Oprócz w obsadzie znajdują się również Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.

Czarna Wdowa Taskmaster figurka

Czarna Wdowa - premiera filmu w Polsce 1 maja.