Czarna Wdowa - MCU nie będzie miało wyboru w kwestii opóźnienia premiery?

Nadal nie wiemy, czy film Czarna wdowa, najbliższa odsłona MCU, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wejdzie na ekrany kin 1 maja. Choć wszystkie studia filmowe w obliczu pandemii koronawirusa decydują się na przesuwanie premier swoich produkcji, Marvel Studios jak do tej pory nie zakomunikowało oficjalnej decyzji w kwestii kolejnej części Kinowego Uniwersum Marvela. Wygląda jednak na to, że nowe ustalenia władz mogą postawić decydentów filmowego oddziału Domu Pomysłów pod ścianą.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), agencja amerykańskiego rządu federalnego, zarekomendowała wczoraj, by wszystkie zgromadzenia powyżej 50 osób zostały zakazane w okresie najbliższych 8 tygodni. Miałoby to dotyczyć "konferencji, festiwali, parad, koncertów, wydarzeń sportowych, wesel i innych typów zgromadzeń", natomiast "kiedy jest to możliwe, organizatorzy mogą zmodyfikować wydarzenie tak, aby zostało ono przeniesione do sieci".

Wypowiadający się w tej sprawie eksperci nie mają wątpliwości, że ograniczenie dotknie także amerykańskie kina - będą one zamknięte, a wszystkie premiery planowane na najbliższe 2 miesiące zostałyby odłożone w czasie. Warto jednak zwrócić uwagę, że wciąż mówimy w tym przypadku o rekomendacji; niebawem powinny odnieść się do niej i władze federalne, i rządy poszczególnych stanów.

Kina w Stanach Zjednoczonych wciąż pozostają otwarte. Przypomnijmy jednak, że miniony weekend był w nich pod względem finansowym najgorszy od 22 lat - w kasach zostawiono zaledwie 55,3 mln USD.

Czarna Wdowa - plakat