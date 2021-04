Czarnobyl - serial zniknie z HBO GO? Mamy odpowiedź

fot. materiały prasowe

Wbrew temu, co można przeczytać w Internecie, Czarnobyl nie zostanie usunięty z platformy HBO GO. Potwierdziliśmy w HBO, że to zamieszanie nie ma żadnego znaczenia. Obecność serialu w ostatniej szansie jest związana z faktem, że ten serial współprodukuje stacja Sky z HBO. Licencja siłą rzeczy musi być odnawiana, ale to tylko formalność działająca automatycznie - serial w ogóle nie zniknie i nikt tego nie odczuje. Wszystko więc gra i żadnego pożaru nie ma.

Przypomnijmy, że serial Czarnobył był fenomenem 2019 roku. Nikt się nie spodziewał, że właśnie ten tytuł będzie bić rekordy popularności. Wielu było zaskoczonych, że za sterami tej wybitnej produkcji stoi Craig Mazin, wcześniej znany jako scenarzysta przeciętnych i krytykowanych komedii.

Czarnobył nie był tylko doceniany przez widzów, którzy wciąż dyskutowali w mediach społecznościowych na ten temat. Zdobył także aż sześć statuetek Emmy w najważniejszych kategoriach.

Dodajmy, że Craig Mazin pracuje nad nowym serialem dla platformy HBO MAX zatytułowanym The Last of Us. Oparty jest on na grze pod tym samym tytułem.