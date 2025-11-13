Początek Ziemiomorza jako powieść graficzna. Klasyk fantasy w nowej formie
Jedna z najważniejszych książek w historii fantasy doczekała się adaptacji na powieść graficzną. Od dzisiaj Czarnoksiężnik z Archipelagu w polskich księgarniach.
Czarnoksiężnik z Archipelagu to pierwsza powieść składająca się na cykl fantasy zatytułowany Ziemiomorze. Jego autorką jest amerykańska pisarka Ursula K. Le Guin, uznawana za jedną z najważniejszych twórczyń w historii fantastyki. Oprócz Ziemiomorza napisała też liczne teksty science fiction z uniwersum Ekumeny, a także wiele innych książek czy tekstów krytycznych i publicystycznych.
Wydawnictwo Prószyński i S-ka regularnie przypomina polskim czytelnikom twórczość Ursuli K. Le Guin, a teraz wydało jej jedną z najsłynniejszych powieści jako komiks. Czarnoksiężnik z Archipelagu został zaadaptowany na potrzeby powieści graficznej przez Freda Fordhama - artystę mającego na koncie już kilka podobnych projektów, m.in. adaptacje Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda, Nowego wspaniałego świata Aldousa Huxleya i Zabić drozda Harper Lee.
Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna został wydany w twardej oprawie, liczy 288 stron, a cena okładkowa to 149,99 zł.
Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna - opis i okładka
Czarnoksiężnik z Archipelagu to pierwsza z sześciu części cyklu Ziemiomorze – jednego z najbardziej cenionych dzieł w historii literatury fantasy. To filozoficzna opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności i pogodzeniu się z własną tożsamością, a zarazem wciągająca historia rozgrywająca się w starannie wykreowanym przez autorkę świecie magii.
Ursula K. Le Guin, uznawana za jedną z najwybitniejszych autorek fantasy, stworzyła dzieło, które porusza czytelników na wielu poziomach – emocjonalnym, intelektualnym i duchowym. Graficzna adaptacja Freda Fordhama ukazuje klasyczną historię w zupełnie nowym świetle, zachowując jej głębię i wyjątkowy klimat.
Źródło: Prószyński i S-ka
