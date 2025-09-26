Pete Davidson odpowiada na krytykę Pedro Pascala. Potrzebuje czasu, aby dostosować się do sławy
Pete Davidson stanął w obronie Pedro Pascala mówiąc, że ciężko zapracował na sukces. Nie podoba mu się krytyka aktora, który jest hejtowany za to, że występuje ostatnio w tak wielu produkcjach.
Pedro Pascal w ostatnich latach zyskał ogromną popularność. Przełomowymi rolami okazały się te w serialach Gra o tron oraz Narcos. Potem posypały się propozycje z największych franczyzn, jak Star Wars (The Mandalorian) czy DC (Wonder Woman 1984). Uznanie zdobył za rolę Joela w The Last of Us. W ostatnim czasie wystąpił w wielu dużych produkcjach, jak Gladiator II. Tylko w tym roku oglądaliśmy go w czterech różnych projektach: Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, Materialistach, Eddington i 2. sezonie The Last of Us. W efekcie widzowie zaczęli narzekać, że pojawia się w zbyt wielu produkcjach, a do tego przylgnęła do niego łatka "tatusia" ze względu na podobieństwo ról. W obronie aktora stanął Pete Davidson.
Czytaj więcej: Davidson w horrorze od reżysera Nocy oczyszczenia
Pete Davidson broni Pedro Pascala
Pete Davidson podczas występu w programie This Past Weekend przyznał, że Pascal jest w branży od dawna i ciężko pracował na ten sukces. Dodał, że jednego dnia wszyscy nazywali go "tatusiem", a w kolejnym roku, gdy pojawiał się w każdej produkcji, bo był na fali, to ludzie kazali mu odejść. Davidson dodał:
Davidson przewiduje, że Walton Goggins może być następnym aktorem, którego może przytłoczyć sława.
Pascala zobaczymy niebawem w The Mandalorian & Grogu oraz Avengers: Doomsday. W planach ma też takie projekty, jak De Noche i Behemoth!
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1968, kończy 57 lat