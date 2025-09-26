Pete Davidson odpowiada na krytykę Pedro Pascala. Potrzebuje czasu, aby dostosować się do sławy

Marvel

Pedro Pascal w ostatnich latach zyskał ogromną popularność. Przełomowymi rolami okazały się te w serialach Gra o tron oraz Narcos. Potem posypały się propozycje z największych franczyzn, jak Star Wars (The Mandalorian) czy DC (Wonder Woman 1984). Uznanie zdobył za rolę Joela w The Last of Us. W ostatnim czasie wystąpił w wielu dużych produkcjach, jak Gladiator II. Tylko w tym roku oglądaliśmy go w czterech różnych projektach: Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, Materialistach, Eddington i 2. sezonie The Last of Us. W efekcie widzowie zaczęli narzekać, że pojawia się w zbyt wielu produkcjach, a do tego przylgnęła do niego łatka "tatusia" ze względu na podobieństwo ról. W obronie aktora stanął Pete Davidson.

Pete Davidson broni Pedro Pascala

Pete Davidson podczas występu w programie This Past Weekend przyznał, że Pascal jest w branży od dawna i ciężko pracował na ten sukces. Dodał, że jednego dnia wszyscy nazywali go "tatusiem", a w kolejnym roku, gdy pojawiał się w każdej produkcji, bo był na fali, to ludzie kazali mu odejść. Davidson dodał:

Trzeba dać komuś czas na przystosowanie się do tego nowego poziomu sławy. On walczył o to przez 30 lat, a teraz uczy się, jak dostać kawę albo jak poradzić sobie z kimś, kto klepie cię w ramię, gdy masz słuchawki w uszach i cię przeraża. Trzeba dać temu facetowi sekundę na przystosowanie się.

Davidson przewiduje, że Walton Goggins może być następnym aktorem, którego może przytłoczyć sława.

Ludzie zmieniają się tak szybko. To zajmuje kilka miesięcy.

Pascala zobaczymy niebawem w The Mandalorian & Grogu oraz Avengers: Doomsday. W planach ma też takie projekty, jak De Noche i Behemoth!