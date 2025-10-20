placeholder
Reklama
placeholder

Czarny telefon 2 wygrywa w kinach. Tron: Ares gorzej niż oczekiwano [BOX OFFICE]

Horror Czarny telefon 2 zebrał dobre recenzje, a to przełożyło się na solidne wyniki finansowe w kinach. Sukces komercyjny wydaje się formalnością. Natomiast drugi weekend filmu Tron: Ares okazał się słaby - spadek zainteresowania jest ogromny.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  tron: ares 
czarny telefon 2 box office
Tron: Ares fot. materiały prasowe
Reklama

Czarny telefon 2 to według opinii niezły horror i dobra kontynuacja, więc amerykańscy widzowie dali się przekonać, bo wynik filmu jest lepszy, niż szacowano. Zajął pierwsze miejsce w zestawieniu box office z kwotą 26,5 mln dolarów. Dzięki temu horrory w Ameryce Północnej zebrały w 2025 roku kwotę 1,2 miliarda dolarów, co jest najlepszym wynikiem w historii gatunku. Pobito rekord z 2017 roku!

Na świecie nieco słabiej - 15,5 mln dolarów z 71 krajów. Sumując, na koncie filmu Czarny telefon 2 znalazło się 42 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów. Horror powinien bez problemu osiągnąć zyski przy tak niewielkich kosztach.

Tron: Ares - box office

Słabe opinie widzów przełożyły się na 67% spadek frekwencji filmu Tron: Ares w amerykańskich kinach. Jest to wynik powyżej standardowej normy, która zazwyczaj sięga 60% przy wielkich superprodukcjach osiągających bardzo wysokie otwarcia powyżej 100 mln dolarów. Tego typu spadki przy tak słabym starcie zdarzają się, gdy film naprawdę nie znajduje swojego widza. To przełożyło się na drugi weekend w wysokości 11,1 mln dolarów (łącznie 61,9 mln dolarów).

Na świecie nie jest o wiele lepiej - 54% spadek frekwencji przy fatalnym starcie nie poprawia złej sytuacji. Tym razem zebrano 14,1 mln dolarów (łącznie 54,6 mln dolarów). Globalnie Tron: Ares ma na koncie 103 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów (plus bardzo wysokie koszty promocji - standard przy takich filmach to ok. 100 mln dolarów). Przy spadających wpływach nie ma szans na zwrot kosztów - aby to osiągnąć, film musiałby zarobić w box office około 500 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

Anioł stróż - box office

Podium zamyka komedia Anioł stróż z Keanu Reevesem i Sethem Rogenem w rolach głównych, z wynikiem 6,2 mln dolarów. Film na razie nie miał premiery poza granicami Stanów Zjednoczonych. Budżet to 30 mln dolarów, więc nie jest to optymistyczny start.

Wyniki pozostałych filmów w skali globalnej:

  • Jedna bitwa po drugiej - 162,5 mln dolarów przy budżecie 130 mln dolarów
  • Urodzony rabuś - 17,2 mln dolarów (tylko USA, brak premiery na świecie) przy budżecie 17 mln dolarów
  • Truth & Treason - 2,7 mln dolarów, budżet nieznany
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  tron: ares 
czarny telefon 2 box office
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Czarny telefon 2
Zobacz w kinie Czarny telefon 2 Horror

6,7

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Tron: Ares Sci-Fi

6,6

2025
Anioł stróż
Anioł stróż Komedia

Najnowsze

1 Sadie Sink
-
Spoilery

Poobijany Mark Ruffalo na planie Spider-Mana 4. Zaskakująca tożsamość postaci Sadie Sink

2 Assetto Corsa Rally
-

Nadciąga Assetto Corsa Rally. Kiedy debiut we wczesnym dostępie?

3 Final Fantasy VII Remake
-

Tak Final Fantasy 7 Remake wygląda na Switchu 2. Porównanie grafiki trafiło do sieci

4 Odyseja
-

Kiedy pełny zwiastun Odysei? Kolejne źródło potwierdza datę premiery

5 The Mandalorian & Grogu
-

The Mandalorian & Grogu - znamy szczegół fabuły. Syn kultowej postaci jednym z głównych bohaterów!

6 To: Witajcie w Derry
-

To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie Pennywise'a. Będzie straszyć na małym ekranie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e03

Simpsonowie

s19e03

Zaklinacze koni

s19e03

Detektyw Murdoch

s2025e202

Moda na sukces

s03e07

s16e03

Bob’s Burgers

s42e249

Ridiculousness

s42e250

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Q. Cząstka strachu

23

paź

Książka

Q. Cząstka strachu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

John Krasinski
John Krasinski

ur. 1979, kończy 46 lat

Gökberk Demirci
Gökberk Demirci

ur. 1989, kończy 36 lat

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen

ur. 1958, kończy 67 lat

William Zabka
William Zabka

ur. 1965, kończy 60 lat

Dan Fogler
Dan Fogler

ur. 1976, kończy 49 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV