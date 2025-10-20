Czarny telefon 2 wygrywa w kinach. Tron: Ares gorzej niż oczekiwano [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Reklama

Czarny telefon 2 to według opinii niezły horror i dobra kontynuacja, więc amerykańscy widzowie dali się przekonać, bo wynik filmu jest lepszy, niż szacowano. Zajął pierwsze miejsce w zestawieniu box office z kwotą 26,5 mln dolarów. Dzięki temu horrory w Ameryce Północnej zebrały w 2025 roku kwotę 1,2 miliarda dolarów, co jest najlepszym wynikiem w historii gatunku. Pobito rekord z 2017 roku!

Na świecie nieco słabiej - 15,5 mln dolarów z 71 krajów. Sumując, na koncie filmu Czarny telefon 2 znalazło się 42 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów. Horror powinien bez problemu osiągnąć zyski przy tak niewielkich kosztach.

Tron: Ares - box office

Słabe opinie widzów przełożyły się na 67% spadek frekwencji filmu Tron: Ares w amerykańskich kinach. Jest to wynik powyżej standardowej normy, która zazwyczaj sięga 60% przy wielkich superprodukcjach osiągających bardzo wysokie otwarcia powyżej 100 mln dolarów. Tego typu spadki przy tak słabym starcie zdarzają się, gdy film naprawdę nie znajduje swojego widza. To przełożyło się na drugi weekend w wysokości 11,1 mln dolarów (łącznie 61,9 mln dolarów).

Na świecie nie jest o wiele lepiej - 54% spadek frekwencji przy fatalnym starcie nie poprawia złej sytuacji. Tym razem zebrano 14,1 mln dolarów (łącznie 54,6 mln dolarów). Globalnie Tron: Ares ma na koncie 103 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów (plus bardzo wysokie koszty promocji - standard przy takich filmach to ok. 100 mln dolarów). Przy spadających wpływach nie ma szans na zwrot kosztów - aby to osiągnąć, film musiałby zarobić w box office około 500 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

Anioł stróż - box office

Podium zamyka komedia Anioł stróż z Keanu Reevesem i Sethem Rogenem w rolach głównych, z wynikiem 6,2 mln dolarów. Film na razie nie miał premiery poza granicami Stanów Zjednoczonych. Budżet to 30 mln dolarów, więc nie jest to optymistyczny start.

Wyniki pozostałych filmów w skali globalnej: