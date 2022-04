Czarny telefon - nowy zwiastun filmu. Reżyser Doktora Strange'a wraca do horroru

fot. Universal Pictures

Czarny telefon to horror od Universal Pictures oparty na opowiadaniu autorstwa Joe Hilla, uznanego pisarza powieści grozy i syna Stephena Kinga. Za reżyserię odpowiada Scott Derrickson, specjalista od horrorów, odpowiedzialny za takie filmy jak Sinister i Egzorcyzmy Emily Rose. Do sieci trafił nowy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Finney Shaw, nieśmiały, ale sprytny 13-latek, zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na niewiele się zdadzą. Kiedy odłączony telefon na ścianie zaczyna dzwonić, Finney odkrywa, że ​​słyszy głosy poprzednich ofiar zabójcy. I są one bardzo zdeterminowane, aby upewnić się, że to, co im się przydarzyło, nie przydarzy się Finneyowi.

Czarny telefon - zwiastun

W obsadzie znajdują się Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, James Ransone i E. Roger Mitchell.

Czarny telefon - premiera filmu w polskich kinach 24 czerwca.