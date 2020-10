Czarodziejki - Rose McGowan odbija piłeczkę. Jest odpowiedź na atak aktorki z rebootu serialu

źródło: The Cw

Czarodziejki to reboot znanego serialu pod tym samym tytułem, w którym lata temu grały Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano i Rose McGowan. Fabuła nowej wersji skupia się na trzech siostrach mieszkających w miasteczku uniwersyteckim, z których każda dysponuje innymi magicznymi mocami.

Niedawno informowaliśmy, że aktorki ze starej obsady - Rose McGowan i Holly Marie Combs - na Instagramie odpowiadały na żywo na pytania fanów. Zapytana o oryginał, Combs przyznała, że serial został zdjęty z Netflixa. Wysnuła teorię, że wszystko po to, aby widzowie nie trafiali na starą produkcję, a nową o tym samym tytule. McGowan odpowiedziała wtedy, że reboot jest według niej "do bani", chociaż przyznała się, że nie widziała żadnego odcinka.

Tarcia na linii aktorki z oryginalnej produkcji i nowy serial zaczęły się już w momencie premiery w 2018 roku. Combs pisała wtedy, że Czarodziejki to zawsze będzie serial z 1998 roku i tworzenie nowego projektu pod tą samą nazwą tego nie zmieni.

Do jej ostatnich słów odniosła się Sarah Jeffery, mówiąc, że to smutne i żałosne, widzieć dorosłe kobiety zachowujące się w ten sposób. Wyraziła też nadzieję, że znajdą szczęście w formie innej niż poniżanie innych.

Teraz Rose McGowan odbiła piłeczkę na swoim Instagramie.

Droga Sarah Jeffrey, naprawdę nie miałam pojęcia, kim jesteś, dopóki nie napisałaś na Twitterze. Byłam zbyt zajęta walką z potworami i walką o masowy reset kulturowy, by zauważyć, kto występuje w tym reboocie.

Dalej odpowiedziała na ewentualne sugestie, według których "atak" wiązał się z kwestiami rasowymi.

To nie ma nic wspólnego z rasą. Jestem niezmiernie zadowolona, że każda WOC (woman of color) ma dobrze płatną pracę. Do diabła, tak. Jestem przekonana, że jesteś świetną aktorką. Osobiście mam problem z kierownikami, producentami i siecią WB handlującą latami mojej pracy i nazwiskiem w tak cyniczny sposób. (...) Nie oglądam i nie chcę oglądać programu, z którym nie zgadzam się z zasady. To nie moje ego, które atakuje serial, to krytyka twórców (i to oni powinni być zawstydzeni) z niewielką wyobraźnią lub bez wyobraźni, wykorzystujących całe lata, przez które my dawałyśmy z siebie wszystko, aby stworzyć dziedzictwo, z którego Ty również czerpiesz zyski.

Combs również odpowiedziała na komentarz:

To jakieś pier***. Ludzie piszący obraźliwe oskarżenia pomimo tego, że chodzi tylko o oczywiste różnice w opinii o danym programie, są najzwyczajniej w świecie w błędzie.