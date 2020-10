Doktor Strange 2 - oczekiwana superbohaterka obsadzona? Na ten casting czekali fani MCU

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline i wszystkie największe portale 14-letnia Xochitl Gomez podpisała kontrakt na rolę w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aktorka zdobyła dobre opinie za rolę w serialu Netflixa Klub opiekunek. Dziennikarze tego portalu nie dowiedzieli się, kogo zagra.

Natomiast Charles Murphy (jego doniesienia przeważnie sprawdzają się) i inni są niemal pewni, że Gomez wcieli się w oczekiwaną superbohaterkę znaną jako America Chavez. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że ta postać jest częścią tej historii. Dodajmy do tego, że Chavez potrafi podróżować przez multiwersum, które jest kluczowe dla MCU i tej superprodukcji. Spekuluje się, że Chavez będzie częścią projektu Young Avengers, który prawdopodobnie powstanie za kilka lat.

Jeśli się to potwierdzi, mamy kolejną nową superbohaterkę obsadzoną przez bardzo młodą aktorkę. Podobną decyzję Marvel Studios podjęła z projektem Ms. Marvel.

Zobacz także:

Źródło: Marvel

Według Deadline w potwierdzonej obsadzie są Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor i Elizabeth Olsen. Za kamerą stoi Sam Raimi, znany z kultowego Spider-Mana 2.