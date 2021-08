Czarownice z Eastwick - powstanie remake filmu. Ninja Thyberg reżyserką

fot. materiały prasowe

Czarownice z Eastwick to film w reżyserii George'a Millera, który powstał na podstawie powieści Johna Updike’a pod tym samym tytułem. Produkcja, która swą premierę miała w 1987 roku, już wkrótce doczeka się nowej wersji. Studio Warner Bros zapowiedziało bowiem powstanie remake'u, za scenariusz i reżyserię którego ma odpowiadać Ninja Thyberg.

Producentami nowej wersji Czarownic z Eastwick są Doug Wick oraz Lucy Fisher (Wielki Gatsby, Stuart Malutki 2). Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy nadchodząca produkcja bardziej bazować będzie na filmie Millera czy też na powieści Updike'a.

Przypomnijmy, że film z 1987 roku opowiada o trzech zostawionych przez mężów kobietach mieszkających w staromodnym Eastwick w Nowej Anglii. Bohaterki pragną, by w ich życiu pojawił się mężczyzna. Pewnego dnia do miasteczka przybywa nieznajomy... W filmie nominowanym do Oscara za najlepszą muzykę wystąpili Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon oraz Michelle Pfeiffer.

Ninja Thyberg jest autorką filmu Pleasure, który polscy widzowie mogli go oglądać na festiwalu Nowe Horyzonty.