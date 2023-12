Czas krwawego księżyca - kiedy premiera VOD? Jest wyciek daty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi amerykański portal WhenToStream, nastąpił wyciek daty premiery filmu Czas krwawego księżyca na VOD. Według nich produkcja Martina Scorsese najpierw pojawi się w serwisach, w których można kupić dostęp do wersji cyfrowej lub wypożyczyć go na określony czas. Ma to nastąpić 5 grudnia 2023 roku, czyli w najbliższy wtorek. Jest to też zgodne z informacjami, że filmy docelowo produkowane dla Apple TV+ mają 45-dniowy okres wyłączności na ekranach kin. 5 grudnia minie 46 dni od premiery na wielkim ekranie.

Produkcja Apple'a trafia na platformy zgodnie ze schematem każdego filmu kinowego. Dlatego też przez jakiś czas będzie można uzyskać dostępu do wersji cyfrowej w takiej formie. Potem Czas krwawego księżyca będzie normalnie dostępny w serwisie Apple TV+ opartym na subskrypcji, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi. Spekulowano, że ma ta premiera odbyć się w styczniu 2024 roku, ale na ten moment nie ma potwierdzenia.

Przypomnijmy, że pomimo dobrych recenzji widzów oraz krytyków Czas krwawego księżyca nie cieszył się popularnością w kinach na świecie. Zebrał on 152,1 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.