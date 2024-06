Godzilla i Kong: Nowe imperium rekordzistą Monster-Verse! Reżyser potwierdził teorię z Mothrą

materiały prasowe

Rok 2024 pod względem wyników box office nie jest szczególnie łaskawy, a łaska publiki na pstrym koniu jeździ. Na wyniki nie może narzekać natomiast Legendary i seria Monster-Verse, ponieważ Godzilla i Kong: Nowe imperium oficjalnie stało się najlepiej zarabiającą produkcją z tego uniwersum, prześcigając Kong: Wyspa Czaszki. Ostatni film Adama Wingarda zarobił 570 mln dolarów w ogólnoświatowym box office. Kong: Wyspa Czaszki był dotychczasowym rekordzistą z wynikiem 568,6 mln dolarów. To również drugi najlepiej zarabiający film tego roku po Diunie 2, która na swoim koncie ma 711,8 mln dolarów.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - reżyser potwierdził teorię z Mothrą

W wyreżyserowanym przez Michaela Dougherty'ego filmie Godzilla II: Król Potworów po raz pierwszy w uniwersum Monster-Verse pojawiła się Mothra, która w tej samej produkcji poświęciła się, aby uratować Godzillę. Nie minęło jednak dużo czasu, gdy postać ta powróciła w ramach Godzilla i Kong: Nowe imperium. Już przy zwiastunie, które zasugerował jej powrót, umysły fanów rozgrzały się do czerwoności. Adam Wingard potwierdził, że jedna z teorii dotycząca Mothry jest prawdziwa:

Mothra z Nowego imperium to matka Mothry z Króla Potworów. Jaja, które zostały złożone na powierzchni były jajami Mothry z Nowego imperium. Film pokazuje, że jest ona strażniczką przejść na powierzchnię, które nazwane są wirami. Ten Tytan ma dostęp do wirów i złożył jaja na powierzchni, co zobaczyliśmy w Królu Potworów. To jest oryginalna Mothra.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - kim był inspirowany Skar King?

Skar King to oryginalna postać stworzona na potrzeby filmu, która okazała się sadystycznym złoczyńcą i głównym antagonistą dla tytułowych bohaterów. Okazuje się, że reżyser filmu, Adam Wingard, inspirował się produkcją Władca północy, a szczególnie widać to w sposobie przedstawienia Skar Kinga, który w wielu aspektach przypominał występ Ernesta Borgnine'a.