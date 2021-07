Czerwona Nota - kiedy premiera? Dwayne Johnson jako profiler kryminalny FBI w filmie Netflixa

Fot. Netflix

Czerwona Nota będzie jednym z nowych tytułów na platformie Netflixa. Jego premiera odbędzie się 12 listopada 2021 roku. W pełnym akcji i napięcia filmie w wyniku brawurowego napadu zostaną zmuszone ze sobą do współpracy trzy postacie: czołowy profiler kryminalny FBI, złodziejka sztuki oraz rywalizujący z nią oszust. To co jednak naprawdę wzbudziło ekscytację ludzi, to informacja, kto ich zagra. Na plakacie promującym produkcję możemy zobaczyć trzech znanych aktorów, takich jak Dwayne Johnsona, Gal Gadot w olśniewającej czerwonej sukni i Ryana Reynoldsa.

To właśnie oni wystąpią w głównych rolach, więc będzie to prawdziwa plejada gwiazd. Na pytanie fanów, w kogo dokładnie wcieli się The Rock, Netflix odpowiedział, że w profilera kryminalnego, co wzbudziło spore zaciekawienie. Akcja filmu będzie skupiona wokół publikacji tytułowej czerwonej noty przez Interpol, która będzie stanowić globalne wezwanie do wytropienia i schwytania najbardziej poszukiwanych jednostek na świecie.

Co sądzicie o takiej obsadzie i czy będziecie czekać na ten tytuł?