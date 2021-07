Rebel Moon - Zack Snyder robi film sci-fi dla Netflixa. To był jego spin-off Star Wars

fot. youtube.com/naekranie.pl

Rebel Moon ma być epickim filmem science fiction. Zack Snyder wyreżyseruje na podstawie scenariusza, który napisze z Shayem Hattenem (Armia umarłych) i Kurtem Johnstadem (300). Autorami historii są Snyder i Johnstad. Tak komentuje reżyser w rozmowie z THR.

- Ten film reprezentuje moje dorastanie jako fana Akiry Kurosawy i Gwiezdnych Wojen. To moja miłość do sci-fi i wielkiej przygody. Mam nadzieję, że stanie się to wielką serią i uniwersum, które może zostać rozbudowane.

Sam pomysł na Rebel Moon został stworzony lata temu, gdy Zack Snyder prezentował Lucasfilmowi swoją wizję na historię w świecie Gwiezdnych Wojen, która miałaby być bardziej dla dorosłych. Prowadził rozmowy, z których nic nie wyniknęło. Następnie z Johnstadem przerobił to na oryginalną historię w innym świecie.

Rebel Moon - o czym film?

Kiedy pokojowa kolonia na odległych rubieżach galaktyki jest zagrożona przez tyranicznego regenta imieniem Balisarius, zdesperowani mieszkańcy wysyłają młodą kobietę z tajemniczą przeszłością, aby odnalazła wojowników z pobliskich planet, którzy pomogą im się bronić.

Czytamy w relacji THR, że Snyder opracowuje całe uniwersum Rebel Moon od kilku lat. Powstały szkice i inne detale, które na tym etapie wszystko obrazują.

Dziennikarze podkreślają, że Rebel Moon to następny reżyserski projekt Snydera. Prace na planie mają ruszyć na początku 2022 roku.