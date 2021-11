Czerwona nota bije rekordy Netflixa. TOP 10 filmów w skali globalnej z polskim tytułem

fot. Netflix

Czerwona nota osiągnęła najlepsze otwarcie w historii Netflixa. Platforma streamingowa po raz pierwszy opublikowała dane po zmianie formy liczenia. Tym razem liczą ilość godzin danego tytułu obejrzanych przez subskrybentów na całym świecie. Według tych danych w dniach 8-14 listopada Czerwona nota osiągnęła wynik 148,7 mln godzin. Tak więc prezentuje się rekord otwarcia w historii filmów oryginalnych platformy.

Drugie miejsce w zestawieniu to komedia romantyczna Miłosna pułapka. Okazuje się, że również jest popularnym tytułem z wynikiem 58,5 mln godzin. Wynik osiągnięto w drugim tygodniu wyświetlania.

Podium zamyka Zemsta rewolwerowca, która w trzecim tygodniu wyświetlania zebrała 30,06 mln godzin.

Netflix - najpopularniejsze filmy: TOP 10

10. Jumanji: Następny poziom - 6,76 mln godzin

Nowe statystyki dzielą tytuły pomiędzy anglojęzyczne i nieanglojęzyczne. W tej drugiej kategorii najpopularniejsza jest Yara z wynikiem 17,95 mln godzin. Wynik osiągnięto w drugim tygodniu wyświetlania. Co ciekawe w TOP 10 jest polski film Jak zostać gwiazdą(angielski tytuł to Fierce). Osiągnął on wynik 1,8 mln godzin.

Wszystkie dane można na bieżąco sprawdzać na stronie top10.netflix.com.