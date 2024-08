Opóźnienia filmu Czerwona Sonja to dobra wiadomość. Jest nowa informacja

fot. materiały prasowe

Po tym, jak film Czerwona Sonja został nakręcony w 2022 roku, opublikowano tylko jedno zdjęcie promocyjne tytułowej bohaterki, w którą wciela się Matilda Anna Ingrid Lutz. Dopiero teraz dowiadujemy się, co się dzieje za kulisami dzięki aktorowi Robertowi Sheehanowi, który udzielał wywiadów z okazji premiery finałowego sezonu The Umbrella Academy.

Czerwona Sonja - przyczyny opóźnienia

Okazuje się, że te opóźnienia mogą być dobre dla jakości widowiska fantasy, bo nie są one spowodowane marną jakością czy problemami. Odpowiada za to... reżyserka M.J. Bassett, który nie chciała pozwolić, aby do kin trafiła wersja niezgodna z jej wizją, więc cały czas trwały prace i rozmowy z producentami na temat najlepszej wersji montażu.

- Tak, zagrałem w Czerwonej Sonji. Nakręciliśmy to... Bóg jeden wie kiedy... w 2022 roku? Tutaj mamy jedną z takich reżyserek, która jest osobą z charakterem. Trwała więc wielka dyskusja pomiędzy nią a producentami o tym, jaki powinien być finałowy montaż filmu. Myślę, że w końcu to dogadali. Wiem, że to zrobili, bo jak ostatni grałem w teatrze w Birmingham, nagrywałem także dodatkowe dialogi do Czerwonej Sonji. Widziałem niektóre sceny z moją postacią, a to oznacza, że to jest już zamknięte. W końcu ustalili, jaka ma być finałowa wersja filmu. Nie mam pojęcia, kiedy odbędzie się premiera, ale wiem, że film jest skończony, więc jest progres.

Przypomnijmy, że Czerwona Sonja to bohaterka stworzona przez pisarza fantasy Roberta E. Howarda, czyli tego samego, który wymyślił Conana. Postać spopularyzowały powieści graficzne. W obsadzie są Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden oraz Oliver Trevena.

M.J. Bassett już pracowała przy adaptacji historii Howarda. Stworzyła film fantasy Solomon Kane: Pogromca zła.