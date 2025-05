Film tak mocny, że wchodzi do kin bez kategorii wiekowej. Ostrzeżenia są komiczne

Fot. Materiały prasowe

Toksyczny mściciel to reboot kultowego w pewnych kręgach filmu Tromy z 1984 roku. Produkcja wejdzie do kin w USA 29 sierpnia 2025 roku. Wcześniej była wyświetlana podczas wydarzenia Fantastic Fest w 2023 roku. Później miała jednak problem ze znalezieniem dystrybutora, mimo dobrych reakcji i faktu, że aż 92% krytyków oceniło tytuł pozytywnie w serwisie Rotten Tomatoes.

Dlaczego nikt nie chciał wziąć Toksycznego mściciela pod swoje skrzydła? Film został uznany za „nie nadający się do premiery kinowej” i „niewystarczająco bezpieczny do wprowadzenia na rynek” prawdopodobnie ze względu na: przemoc, komiczny koncept i fakt, że oryginał był skierowany do dość niszowej publiczności. Dopiero po dwóch latach po premierze na Fantastic Fest znalazł się ktoś, kto miał odwagę wypuścić horror w kinach.

Film tak mocny, że wchodzi do kin bez kategorii wiekowej

Teraz, gdy jego losy są bezpieczne, twórcy mogą śmiało żartować na ten temat. Okazuje się, że nowy Toksyczny mściciel zadebiutuje w kinach bez kategorii wiekowej, by się nie ograniczać. Wszystko jest dozwolone. Nowy plakat zawiera komiczne ostrzeżenia, od nagich mutantów przez mop po toksyczne treści. Na końcu widnieje dopisek: „Absolutnie nikt poniżej 18 roku życia nie może wejść do środka. Nawet nie próbujcie”.

Nowe plakaty to dwa pierwsze zdjęcia w galerii. Na trzecim slajdzie jest za nowe spojrzenie na Petera Dinklage'a w roli tytułowego Toksycznego mściciela.

Toksyczny mściciel: prawdziwy cult classic

Oryginalny Toksyczny mściciel zadebiutował w 1984 roku. To prawdziwy cult classic (wyjaśnienie terminu). Fabuła jest podobna do nowej wersji: Melvin, wyśmiewany woźny, przez przypadek zyskał moce, przez które zmienił się również jego wygląd. Bohater stał się wyrzutkiem i zdecydował, że zrobi coś dobrego i będzie walczył ze złem. Tak jak niemal wszystkie produkcje legendarnego studia Troma Entertainment, horror był przede wszystkim na wskroś dziwny i zabawny. Ostatecznie seria doczekała się aż czterech filmów.

Oto Peter Dinklage jako Toksyczny mściciel. Woźny, który stał się superbohaterem i walczy mopem

Główną rolę w nowej wersji zagra Peter Dinklage, gwiazda Gry o tron. Oprócz niego w obsadzie są między innymi Kevin Bacon (Uśpieni, Rzeka tajemnic, Apollo 13) i Elijah Wood (Frodo z Władcy pierścieni). Za reżyserię odpowiada Macon Blair. Dystrybucją ostatecznie zajmuje się Cineverse, a producentem jest Legendary Entertainment.