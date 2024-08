W finałowej walce Deadpool & Wolverine miała być armia. Scenarzyści o alternatywnym pomyśle

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Rhett Reese i Paul Wernick, dwójka współscenarzystów Deadpool & Wolverine w rozmowie z The Hollywood Reporter opowiadali o różnych ciekawostkach. Padł temat finałowej bitwy Deadpoola i Wolverine z korpusem Deadpoolów. Okazuje się, że pierwotnie chcieli, aby to wyglądało zupełnie inaczej.

Deadpool kontra zombie i demony

Jednym z pierwszych pomysłów zanim jeszcze Wolverine był częścią projektu, było pokazanie, jak Deadpool miał walczyć z armią zombie. Ryan Reynolds jednak od początku chciał, aby finałowa bitwa była nakręcona na jednym ujęciu, tak jak widzieliśmy w kinie, w którym akcja będzie przemieszczać się od lewej do prawej. Też jego pomysłem było to, by w tle grało Like a Prayer Madonny. Potem po dołączeniu Hugh Jackmana projekt rozwinął się do walki z korpusem Deadpoolów.

Co ciekawe, oficjalnie opublikowano filmową wersję Like a Prayer Madonny. W kulminacji śpiewał to chór w połączeniu z muzyką instrumentalną. Posłuchajcie poniżej.

Okazuje się, że była jeszcze jedna wersja tej sceny:

- Była jeszcze inna wersja, w której Deadpool walczył z demonami, kierując się w stronę wyjścia z piekła. Przedzierał się przez te hordy demonów. Taka forma sceny na jednym ujęciu to coś, czego trzymaliśmy się cały czas podczas pracy.

Ze wszystkich dotychczasowych wypowiedzi wynika, że w jednej z wersji historii Deadpool miał trafić do piekła, a głównym złym miał być Mefisto. Spekuluje się, że być może on wówczas tam się udał po Wolverine'a, inspirując się komiksem Wolverine Goes To Hell.

Daniel Radcliffe w Deadpool & Wolverine?

Zapytano ich także o plotki na temat Daniela Radcliffe'a (Harry Potter), który według tych doniesień miał zagrać wariant Wolverine'a.

- Nie, jego nazwisko nigdy nie pojawiło się podczas prac. Ta plotka wzięła się znikąd, ale nie sądzę, by Daniel Radcliffe kiedykolwiek był brany pod uwagę. Wydaje mi się, że nawet widziałem plotkę o Dannym DeVito. Nazwiska nie pojawiły się podczas planowania.

