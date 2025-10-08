Wiemy, kiedy zadebiutuje Człowiek kontra dziecko! Nowe zdjęcia z serialu

fot. Netflix

Reklama

Pojawiły się nowe informacje w sprawie serialu Człowiek kontra dziecko. To kontynuacja hitu Człowiek kontra pszczoła z 2022 roku z Rowanem Atkinsonem w roli głównej. Aktor powraca do swojej roli, a jego bohater stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem - sprawdźcie zdjęcia, szczegóły fabuły i datę premiery!

Człowiek kontra dziecko - galeria zdjęć

Człowiek kontra dziecko Zobacz więcej Reklama

Rowan Atkinson wraca na Netflixa! Zagra główną rolę w kontynuacji Człowiek kontra pszczoła

Człowiek kontra dziecko - fabuła, data premiery

Po tym, jak jego praca polegająca na opiece nad nowoczesną rezydencją zakończyła się katastrofą z powodu irytującego owada w Człowiek kontra pszczoła, Trevor Bingley (Rowan Atkinson) porzucił stresujący świat pilnowania domów na rzecz spokojniejszego życia woźnego szkolnego. Lukratywna propozycja opieki nad luksusowym apartamentem w Londynie podczas świąt Bożego Narodzenia okazuje się jednak zbyt kusząca, by ją odrzucić. W ostatni dzień semestru, gdy nikt nie przychodzi odebrać Dzieciątka Jezus z szkolnych jasełek, Trevor niespodziewanie znajduje się w towarzystwie kolejnego, drobnego i zupełnie nieoczekiwanego towarzysza. Mając do ochrony apartament i dziecko do przewinięcia, czy Trevor zdoła przeżyć spokojne Święta, o jakich marzy, czy też świąteczna atmosfera zamieni się w chaos?

Premiera serialu Człowiek kontra dziecko na platformie Netflix została zaplanowana na 11 grudnia.