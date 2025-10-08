placeholder
Reklama
placeholder

Wiemy, kiedy zadebiutuje Człowiek kontra dziecko! Nowe zdjęcia z serialu

Rowan Atkinson powraca jako Trevor Bingley​ i tym razem znów trafi na nieoczekiwanego towarzysza. Serial w klimacie świątecznym zadebiutuje na Netflixie jeszcze w tym roku!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  zdjęcia 
netflix człowiek kontra dziecko
Człowiek kontra dziecko fot. Netflix
Reklama

Pojawiły się nowe informacje w sprawie serialu Człowiek kontra dziecko. To kontynuacja hitu Człowiek kontra pszczoła z 2022 roku z Rowanem Atkinsonem w roli głównej. Aktor powraca do swojej roli, a jego bohater stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem - sprawdźcie zdjęcia, szczegóły fabuły i datę premiery!

Człowiek kontra dziecko - galeria zdjęć 

Człowiek kontra dziecko

arrow-left
Człowiek kontra dziecko
fot. Netflix
arrow-right

Rowan Atkinson wraca na Netflixa! Zagra główną rolę w kontynuacji Człowiek kontra pszczoła

Człowiek kontra dziecko - fabuła, data premiery

Po tym, jak jego praca polegająca na opiece nad nowoczesną rezydencją zakończyła się katastrofą z powodu irytującego owada w Człowiek kontra pszczoła, Trevor Bingley (Rowan Atkinson) porzucił stresujący świat pilnowania domów na rzecz spokojniejszego życia woźnego szkolnego. Lukratywna propozycja opieki nad luksusowym apartamentem w Londynie podczas świąt Bożego Narodzenia okazuje się jednak zbyt kusząca, by ją odrzucić. W ostatni dzień semestru, gdy nikt nie przychodzi odebrać Dzieciątka Jezus z szkolnych jasełek, Trevor niespodziewanie znajduje się w towarzystwie kolejnego, drobnego i zupełnie nieoczekiwanego towarzysza. Mając do ochrony apartament i dziecko do przewinięcia, czy Trevor zdoła przeżyć spokojne Święta, o jakich marzy, czy też świąteczna atmosfera zamieni się w chaos?

Premiera serialu Człowiek kontra dziecko na platformie Netflix została zaplanowana na 11 grudnia.

 

Źródło: hollywoodreporter

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  zdjęcia 
netflix człowiek kontra dziecko
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Playdate
-

Alan Richtson jako epicki i wkurzony stary. Zwiastun filmu Playdate

2 Bat-fam
-

Nowy serial o Batmanie. Pierwszy plakat Bat-Rodzinki - tylko kim są ci ludzie?

3 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Nowe informacje i zdjęcie z Rycerza Siedmiu Królestw! Kolory powróciły do Westeros

4 Hearthstone: Poprzez linie czasu
-

Oto nowe karty Kapłana w Hearthstone: Poprzez linie czasu. Wzmocnią Stronników i odnowią zdrowie

5 World of Warcraft: Legion Remix
-

Wydarzenie Legion Remix już dostępne w World of Warcraft. Lubiany dodatek powraca w nowej odsłonie

6 Tron: Ares
-

Tron: Ares NIE BĘDZIE hitem sci-fi tego roku. Jared Leto pochwalony za drewnianą grę aktorską

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV