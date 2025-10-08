Wiemy, kiedy zadebiutuje Człowiek kontra dziecko! Nowe zdjęcia z serialu
Rowan Atkinson powraca jako Trevor Bingley i tym razem znów trafi na nieoczekiwanego towarzysza. Serial w klimacie świątecznym zadebiutuje na Netflixie jeszcze w tym roku!
Pojawiły się nowe informacje w sprawie serialu Człowiek kontra dziecko. To kontynuacja hitu Człowiek kontra pszczoła z 2022 roku z Rowanem Atkinsonem w roli głównej. Aktor powraca do swojej roli, a jego bohater stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem - sprawdźcie zdjęcia, szczegóły fabuły i datę premiery!
Człowiek kontra dziecko - galeria zdjęć
Rowan Atkinson wraca na Netflixa! Zagra główną rolę w kontynuacji Człowiek kontra pszczoła
Człowiek kontra dziecko - fabuła, data premiery
Po tym, jak jego praca polegająca na opiece nad nowoczesną rezydencją zakończyła się katastrofą z powodu irytującego owada w Człowiek kontra pszczoła, Trevor Bingley (Rowan Atkinson) porzucił stresujący świat pilnowania domów na rzecz spokojniejszego życia woźnego szkolnego. Lukratywna propozycja opieki nad luksusowym apartamentem w Londynie podczas świąt Bożego Narodzenia okazuje się jednak zbyt kusząca, by ją odrzucić. W ostatni dzień semestru, gdy nikt nie przychodzi odebrać Dzieciątka Jezus z szkolnych jasełek, Trevor niespodziewanie znajduje się w towarzystwie kolejnego, drobnego i zupełnie nieoczekiwanego towarzysza. Mając do ochrony apartament i dziecko do przewinięcia, czy Trevor zdoła przeżyć spokojne Święta, o jakich marzy, czy też świąteczna atmosfera zamieni się w chaos?
Premiera serialu Człowiek kontra dziecko na platformie Netflix została zaplanowana na 11 grudnia.
Źródło: hollywoodreporter
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1949, kończy 76 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1968, kończy 57 lat