Człowiek, który spadł na ziemię - zwiastun serialu sf. Adaptacja popularnej powieści

fot. materiały prasowe

The Man Who Fell to Earth to serial science fiction oparty na powieści z 1963 roku autorstwa Waltera Tevisa, która została zekranizowana w latach 70. w postaci popularnego filmu Człowiek, który spadł na ziemię.

W obsadzie serialu są Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Jimmi Simpson, Clarke Peters, Rob Delaney, Josh Herdman i Kate Mulgrew. Showrunnerem i twórcą jest Alex Kurtzman, znany jako nadzorca i twórca seriali Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard oraz Star Trek: Strange New World. Współshowrunnerką jest Jenny Lumet, znana z Rachel wychodzi za mąż.

The Man Who Fell to Earth - zwiastun

The Man Who Fell to Earth - o czym jest serial?

Jest to historia kosmity, który przybywa na Ziemię w kluczowym momencie dla ludzkiej ewolucji. Musisz skonfrontować się z własną przeszłością, by zadecydować o przyszłości ludzi.

The Man Who Fell to Earth - premiera w USA odbędzie się wiosną 2022 roku. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Data premiery w Polsce nie jest znana.

