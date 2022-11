Człowiek ze stali 2 - Steven Spielberg reżyserem? Jak długo Henry Cavill będzie grał Supermana?

Warner Bros./cbr.com

Steven Spielberg zostanie reżyserem filmu Człowiek ze stali 2 - od kilkunastu godzin ta spekulacja przewija się w wypowiedziach internautów i fanów DC. Wiemy już, że legendarny twórca spotkał się w środę na lunchu biznesowym z szefem Warner Bros. Discovery, Davidem Zaslavem, o czym donosi serwis Hollywood Reporter. Sęk w tym, że rzeczona rozmowa szybko się rozrosła, a do Spielberga i Zaslava dołączyli obecni w tej samej restauracji Christopher Nolan i drugi z prezesów DC Studios, Peter Safran.

Choć nie da się ukryć, że powiązanie Spielberga z projektem o Supermanie na bazie tych informacji może być przejawem myślenia życzeniowego, warto przypomnieć, że słynny reżyser w ostatnim czasie jest coraz częściej łączony z produkcjami superbohaterskimi. W lipcu wielką popularnością cieszyła się plotka, według której Spielberg miał zostać reżyserem filmu Fantastyczna czwórka - sam filmowiec wykazywał jednak wówczas brak zainteresowania takim obrotem spraw, tłumacząc się innymi zobowiązaniami. Nie jest też jasne, co w chwili obecnej dzieje się z opartym na komiksach DC i osadzonym w realiach II wojny światowej dziełem Blackhawks; pierwsze wzmianki na temat tego, że wyreżyseruje go Spielberg, pojawiły się 4 lata temu.

Tymczasem Henry Cavill udzielił obszernego wywiadu dla Deadline, zabierając nas za kulisy swojego powrotu do roli Supermana. Serca fanów DC po słowach, którymi podzielił się aktor, mogą urosnąć:

W tym zawodzie musisz nauczyć się, że pewne rzeczy są poza twoją kontrolą - i nie ma tu specjalnego znaczenia, co o tym myślisz, jak dobry był twój występ, jak odbierają cię widzowie. Ta rola jest czymś, co z wielką troską nosiłem w swoim sercu, ponieważ nie miałem pojęcia, czy będę mógł zagrać Supermana raz jeszcze. (...) Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i czuję się wyróżniony tym, że ta możliwość pojawiła się właśnie teraz.

Na tym wcale nie koniec. Cavill tymi słowami opisuje swoje postrzeganie postaci Człowieka ze Stali:

Jest w nim coś szczerego i dającego nadzieję, coś, co jest najlepsze w człowieku - uwielbiam to. To rzecz, za którą wszyscy - tam gdzieś głęboko w nas - tęsknimy. To czysta dobroć, dobro obecne w nas samych i okazywane innym ludziom, pomaganie sobie nawzajem. Nawet najwięksi cynicy w środku mogą za tym tęsknić.

Aktor wytłumaczył, że nieco zwlekał z ogłoszeniem swojego powrotu do roli herosa, gdyż wolał, aby widzowie mogli obejrzeć film Black Adam w kinach - tym samym nie chciał on tłumić dyskusji wokół ostatniej produkcji DC. Cavill wyraża nadzieję, że w Supermana będzie wcielał się jeszcze "wiele lat":

Superman - to jest ten GOŚĆ. Myślę, że osoba wywodząca się z jakiejkolwiek kultury będzie wiedzieć, co masz na myśli mówiąc słowo "Superman" po angielsku i jaka idea się za nim kryje. To ogromna lekcja pokory: zostać kustoszem pamięci o tej postaci raz jeszcze. Mam nadzieję, że będę nim jeszcze przez wiele nadchodzących lat - tak długo, jak będę potrafił oddać tej postaci należną jej sprawiedliwość.

Z wywiadu wynika również, że Cavill ma mieć większą kontrolę kreatywną nad projektami, w których w przyszłości się pojawi; choć nie odniósł się w tym kontekście bezpośrednio do filmów z Supermanem, aktor dał do zrozumienia, że w jego karierze czasami tej kontroli "brakowało".

Najpotężniejsze postacie komiksów DC