placeholder
Reklama
placeholder

Czwartkowy Klub zbrodni - w filmie pojawia się język polski. Uszy więdną!

Polski akcent w filmie Czwartkowy Klub Zbrodni. Pojawia się postać Bogdana, która mówi po polsku, ale twórcy znów podeszli do tematu przedstawiania języka polskiego po macoszemu. Dlaczego tym razem nie wyszło to najlepiej?
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Czwartkowy Klub Zbrodni fot. Netflix
Reklama

Ważną rolę w fabule odgrywa Bogdan, Polak pracujący w Wielkiej Brytanii, który opiekuje się matką pozostawioną w Polsce. Problemem okazuje się obsadzenie w tej roli Brytyjczyka Henry’ego Lloyda Hughesa, który wyraźnie nie zna języka polskiego.

Czwartkowy Klub Zbrodni - recenzja

Czwartkowy Klub Zbrodni – problemy z językiem polskim

W filmie są dwie sceny, w których Bogdan rozmawia po polsku z postacią Elizabeth, graną przez Helen Mirren. O ile aktorka ma prawo mówić z akcentem i nie w pełni płynnie, o tyle Bogdan - jako Polak pracujący na emigracji - już niekoniecznie. Jego wymowa brzmi sztucznie i nienaturalnie, a w jednej z dwóch scen jego kwestie przypominają dosłowne tłumaczenie z angielskiego na polski i wyrecytowanie tekstu bez zrozumienia, jak powinno to zabrzmieć.

Dla widzów w innych krajach nie będzie to żaden problem. Jednak polscy odbiorcy z pewnością to zauważą i może się to spotkać z reakcją. Trudno utrzymać pełne zaangażowanie w ten przyjemny film, gdy w kluczowym momencie jesteśmy z niego wybijani przez dziwnie brzmiący język polski, który w kontekście fabuły nie powinien brzmieć tak sztucznie.

Oglądaliście już Czwartkowy Klub Zbrodni na Netflixie? Jak oceniacie reprezentację języka polskiego? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: własne

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Czwartkowy Klub Zbrodni
Czwartkowy Klub Zbrodni Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Destiny: Rising
-

Premierowy zwiastun Destiny: Rising. Darmowy spin-off zadebiutował na urządzeniach mobilnych

2 Luke Cage
-
Plotka

Luke Cage powróci w MCU? Może się pojawić w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!

3 Peacemaker - sezon 2
-

Czy Batman pojawi się w 2. sezonie Peacemakera? Słowa Gunna mówią o dużym cameo

4 G jak „Gladiator 2”. Nawet jeśli w tym Rzymie jest mnóstwo chaosu i fatalnego CGI, to ciągle w nim tkwi monumentalne marzenie o Rzymie – jest też wielki Denzel Washington. Czas pokaże, czy decyzja o powstaniu drugiej części była słuszna. Gorzej tylko, że Ridley Scott już pracuje nad trzecią odsłoną cyklu.
-

Ridley Scott ogłasza swój następny film. Znów cofnie się w czasie

5 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Dlaczego Wendy z Obcy: Ziemia słyszy [SPOILER]? Twórca serialu porównuje ksenomorfy do... zwierzątek

6 Hamnet
-

Kulisy powstania Hamleta, czyli pierwszy zwiastun Hamneta. Czy to będzie hit po wpadce Eternals?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e165

Moda na sukces

s15e14

Masterchef (US)

s11e06

Wykute w ogniu

s11e07

Wykute w ogniu

s38e156

Zatoka serc

s38e157

Zatoka serc

s38e158

Zatoka serc

s02e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Armie Hammer
Armie Hammer

ur. 1986, kończy 39 lat

David Fincher
David Fincher

ur. 1962, kończy 63 lat

Jason Priestley
Jason Priestley

ur. 1969, kończy 56 lat

Katie Findlay
Katie Findlay

ur. 1990, kończy 35 lat

Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV