Czy aktorzy z Avengersów naprawdę się lubią? Jeremy Renner daje wzruszającą odpowiedź

Jeremy Renner opowiedział o bliskiej relacji, jaka łączy go z pozostałymi gwiazdami Avengersów. Podkreślił, że nie udają zażyłości tylko pod publikę. Aktor, który musiał zrobić sobie przerwę od wymagających ról ze względu na brak energii po wypadku, odpowiedział także na pytanie o ewentualny powrót do komiksowego uniwersum.

Jeremy Renner o powrocie do MCU

Jeremy Renner w podcaście Happy Sad Confused stwierdził:

Może, jeśli minie wystarczająco dużo czasu, prawda? Myślę, że w pewnym sensie już minęło, ale jaki jest sens tej historii? To postacie, które wiele osób kocha. Spędziliśmy razem 23 filmy, praktycznie jako grupa. Jaki jest powód? Jaka jest historia? Czy musisz coś jeszcze zrobić po czymś takim? Jak to rozwiązać?

Kiedy wreszcie poczujemy, że "każdy dostał swoją nagrodę, nikt nie zginął, jest świetnie!", co wtedy? Mam swoje zdanie na ten temat. Myślę, że każdy ma. Także ci, którzy już zginęli.

Czy aktorzy z Avengersów naprawdę się lubią?

Renner podkreślił także w rozmowie z Men's Health, że utrzymuje bliską relację z pozostałymi gwiazdami MCU, z którymi był w Avengersach. Nie jest to coś, co powstało tylko po to, by promować filmy Marvela.

K***a, to jest prawdziwe - nie tylko pod Instagrama. Nienawidzimy tego gówna. Od dawna mamy nasz rodzinny chat. Kiedy pracujesz z ludźmi... No, bo pomyśl, ile ważnych rzeczy przeżyliśmy razem. Rozwody, małżeństwa, dzieci; wiele się wydarzyło w ciągu 12 lat. W filmach wygląda to trochę jak bal kostiumowy - mamy śmieszne rekwizyty, robimy śmieszne rzeczy - ale jest to także coś pięknego, ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Istnieje braterstwo, siostrzeństwo czy jakkolwiek chciałbyś to nazwać. Ja to nazywam po prostu miłością. Kocham każdego z nich. Wolałbym pójść do więzienia z Downeyem, niż zrobić coś niesamowitego w pojedynkę. Wolałbym mieć wypadek samochodowy z Evansem.

Wygląda więc na to, że tak - aktorzy z Avengersów nie tylko naprawdę się lubią, ale nawet kochają, według Rennera.

