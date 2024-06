Bracia Russo chcieli wyreżyserować Avengers 5. Czy pojawią się Luke Cage i Iron Fist?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Netflix

Reklama

Filmy o grupie superbohaterów nie mają jeszcze reżysera. Ani Avengers 5 ani Avengers: Secret Wars. Według Jeffa Sneidera oraz MyTimeToShineH (dwa niezależne źródła), bracia Russo (reżyserzy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry) chcieli pomóc Marvel Studios i zaoferowali, że wyreżyserują przynajmniej Avengers 5. Według obu Kevin Feige odmówił duetowi reżyserów. Powodów nie ujawniono, ale spekuluje się, iż z uwagi na to, że ich poprzednie dwa filmy streamingowego wysoko przekroczyły i tak wysoki budżet, to mogło być jednym z argumentów przeciw ich kandydaturze.

Avengers: Secret Wars - Defenders na ekranie?

Według również niezawodnego The Cosmic Circus kolejni superbohaterowie z seriali Marvela tworzonych swego czasu dla Netflixa wrócą w MCU. Ich źródła donoszą, że Luke Cage oraz Iron Fist pojawią się w Avengers: Secret Wars. Co ciekawe, w obu przypadkach ponownie te role zagrają odpowiednio Mike Colter oraz Finn Jones. Iron Fist ma być jednak postacią nie mającą dużej roli do odegrania, a Luke Cage będzie ważniejszy w opowiadanej historii. Wcześniej z tych seriali powrócili tacy superbohaterowie jak Jon Bernthal (Punisher), Charlie Cox (Daredevil) oraz Vincent D'Onofrio (Kingpin).

Avengers: Secret Wars jest planowane na 2027 roku. Oficjalnie informacje o przyszłości filmów Marvela mamy poznać w lipcu na San Diego Comic-Con 2024.