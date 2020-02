Czy Disney+ zagrozi Netfliksowi? Wyniki badań mogą niektórych zaskoczyć

Przemysł rozrywkowy szykuje się do wojny streamingowej w 2020 roku, gdy do Netflixa, Disney+, Apple TV+ i Amazon Prime Video dołączą HBO Max i Peacock. Według analityka Raymond James financial, Justina Pattersona, duże serwisy, takie jak Disney + i Netflix, rozkwitną podczas ich koegzystencji, ale mniejsze usługi będą walczyć na rozwijającym się rynku. Twierdzi, że sukces Disney + jest częściowo związany z rolą Netflixa jako pioniera, który pomógł napędzać innowacje na rynku streamingowym.

Natomiast firma Piplsay zajmującą się badaniami konsumenckimi, przeprowadziła ankietę wśród użytkowników Disney+. Osoby biorące udział w badaniu zostały zapytane „Jak Disney + wypada w porównaniu do Netflixa?”. 49% użytkowników stwierdziło, że Disney + jest równie dobry jak jego konkurent, 28% stwierdziło, że Netflix jest lepszy, a 23% głosowało na Disney + jako lepszą usługę.

W porównaniu do innych głównych serwisów streamingowych dostępnych na rynku, 37% stwierdziło, że Disney + jest lepszy zarówno od Hulu, jak i Amazon Prime Video. Kolejne 42% stwierdziło, że Disney + jest tak dobry jak Hulu, a 40% stwierdziło, że usługa jest tak dobra jak Amazon Prime.