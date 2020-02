Masters of the Universe - Netflix może uratować produkcję

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Film Masters of the Universe może zamiast do kin trafić na platformę streamingową. Netflix jest ponoć zainteresowany projektem. Według Talking Film, film może zrezygnować z premiery kinowej, ponieważ Sony ma problemy z budżetem w związku ze zgłoszonym projektem o wartości 130 milionów dolarów. Póki co nie ma oficjalnego potwierdzenia wiadomości o możliwym przejęciu.

Dla przypomnienia film opowiada historię Adama, króla planety Eternia, który, gdy zachodzi taka potrzeba zamienia się w superbohatera He-Mana i walczy z siłami zła. Jego największym wrogiem jest okrutny Szkieletor, który pragnie przejąć władzę nad Eternią. Reżyserami filmu są bracia Aaron i Adam Nee, natomiast scenariusz napisali Art Marcum i Matt Holloway. W rolę główną w produkcji wcieli się Noah Centineo. Dla przypomnienia Netflix ma w planach również dwa seriale o He-Manie.