Pamiętnik księżniczki - powstanie serialowy spin-off filmu Disneya

Jak podaje portal Illuminerdi film Pamiętnik księżniczki z 2001 roku doczeka się swojego serialowego spin-offu. Projekt ma powstać dla platformy streamingowej Disney+. Spin-off opracowuje Martin Chase Productions, a scenariusz do produkcji napisze Lorna Osunsanmi (All American). Serial skupi się na losach rodziny Renaldi, a do Mii dołączy jej babcia Clarisse oraz przyrodnia siostra, Olivia. Nie wiadomo czy w projekcie wystąpi Anne Hathaway, gwiazda filmowej wersji.

Bohaterką filmowego oryginału jest Mia Thermopolis. Dziewczyna dowiaduje się pewnego dnia od królowej Clarisse Renaldi, że jest córką króla niewielkiego europejskiego państewka Genovii i spadkobierczynią tronu. Mia nie chce porzucać szkoły i wyjeżdżać do Europy, jednak jej babka nalega, aby przejęła królewskie obowiązki.