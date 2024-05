Czy Ghost of Tsushima na PC będzie wymagać konta PSN? Twórcy dali konkretną odpowiedź

fot. SIE

Niedawno w sieci zrobiło się głośno na temat planowanej aktualizacji Helldivers 2 na PC. Przypomnijmy, że Sony zamierzało wprowadzić wymóg połączenia kont Steam i PlayStation Network, co nie przypadło do gustu społeczności i mogłoby odciąć od zabawy wiele osób z krajów, w których ta druga usługa nie jest dostępna. Decyzja wydawcy spotkała się z głośną krytyką i ostatecznie zdecydowano się z niej wycofać. Nikogo nie powinien jednak dziwić fakt, że niektórzy zaczęli zastanawiać się, jak będzie wyglądać to w przypadku innych produkcji znanych z konsol PlayStation, które pojawią się na pecetach.

Ghost of Tsushima - czy konto PSN będzie wymagane do grania na PC?

Jeden z użytkowników serwisu X postanowił dowiedzieć się, czy taki wymóg pojawi się w pecetowej wersji Ghost of Tsushima: Director's Cut. Przedstawiciel studia Sucker Punch Productions zapewnił, że do grania solo nie będzie to niezbędne. Konto PSN trzeba będzie natomiast założyć w momencie, gdy zechcemy skorzystać z nakładki PlayStation lub wziąć udział w rozgrywkach w sieciowym trybie Legends.

Ghost of Tsushima: Director's Cut na PC zadebiutuje już 16 maja.