Czy heteroseksualni aktorzy powinni grać gejów? Zwycięzca Emmy i gwiazdor Sukcesji odpowiada

Jeremy Strong postanowił wtrącić swoje trzy grosze do dyskusji na temat obsadzania heteroseksualnych aktorów w rolach homoseksualistów. Aktor, który zdobył Złoty Glob i nagrodę Emmy za swoją rolę w serialu Sukcesja, rozumie krytykę, jednak uważa, że fundamentem tej pracy jest sztuka zmieniania się w kogoś, kim nie jesteś.

"Tak, to absolutnie zrozumiałe" - powiedział w wywiadzie dla Los Angeles Times. - "Jestem może trochę staroświecki, wierząc, że zasadniczo chodzi o kunszt artystyczny danej osoby i że wielcy artyści, historycznie, byli w stanie zmienić swoją naturę. To twoje zadanie jako aktora - stworzenie czegoś, co niekoniecznie jest ci bliskie. Choć nie sądzę, by było to konieczne [aby role homoseksualistów były odgrywane przez osoby o tej samej orientacji], to byłoby dobrze, gdyby nadano temu większą wagę.

Warto też dodać, że artysta niedawno zagrał Roya Cohna w filmie Wybraniec - mentora Donalda Trumpa, który działał przeciwko osobom homoseksualnym, choć później zaczęły pojawiać się głosy, że sam jest gejem i interesuje się mężczyznami.

Strong dodał, że ważne, by ktokolwiek dostał rolę, traktował ją tak poważnie, jak swoje własne życie, ponieważ doświadczenia, o których opowiada za pomocą swojej postaci, nie są zabawą, tylko kogoś prawdziwymi doświadczeniami i problemami.

Jeśli nie wierzyłbym, że mogę zrozumieć jego udrękę, problemy i potrzeby na głębokim poziomie - ten węzeł Gordyjski, który ma każda postać, ale Roy w szczególności - gdybym nie wierzył, że mogę to zrozumieć i poczuć głęboką więź, nie zrobiłbym tego. A na pewno nie zgodziłbym się tylko dla własnego samouwielbienia.