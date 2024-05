Jeremy Strong dołączył do obsady filmu o Brucie Springsteenie. W kogo się wcieli?

fot. Max

Deliver Me from Nowhere to film na podstawie książki Warrena Zanesa pt. The Making of Bruce Springsteen's Nebraska i opowiada o tworzeniu przez niego przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. Film wyreżyseruje Scott Cooper, który napisał również scenariusz. Przy produkcji pracuje również Bruce Springsteen oraz Jon Landau, jego wieloletni menadżer, w którego w filmie wcieli się Jeremy Strong, najlepiej znany z Sukcesji.

O filmie wypowiedział się też David Greenbaum, który jest prezesem nadzorującym studia Disney Live Action i 20th Century Fox:

To jedna na życie okazja, aby współpracować z Brucem Springsteenem, tak inspirującym i nieporównywalnym do nikogo innego artystą, który reprezentuje bardzo wiele dla mnóstwa osób. Głęboka autentyczność jego historii jest w dobrych rękach mojego przyjaciela Scotta Coopera. Nie mogę się doczekać współpracy z nim.

Deliver Me from Nowhere - opis fabuły

Deliver Me from Nowhere opowiada o Brusie Springsteenie i jego zmaganiach podczas tworzenia jego przełomowego albumu Nebraska z 1982 roku. W tym czasie pracował również nad kolejną płytą Born in the U.S.A. wraz z zespołem E Street Band, dzięki której osiągnął status ikony amerykańskiego popu. Film jest adaptacją książki pt. The Making of Bruce Springsteen's Nebraska autorstwa Warrena Zanesa.