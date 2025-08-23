Czy Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn? „Kocham ją”

fot. Warner Bros.

Margot Robbie udzieliła wywiadu portalowi Variety. Padł w nim temat Harley Quinn. Aktorka potwierdziła, że ​​„nic nie słyszała” od Jamesa Gunna w sprawie jej powrotu na ekran. To znaczy, że losy bohaterki w nowym kinowym uniwersum DC nadal stoją pod znakiem zapytania. Aktorka dodała jednak :

Nie możesz mieć dość Harley. Bardzo ją kocham. Zawsze wiązałam z nią duże nadzieje, podobnie jak Batman. To bohaterka, którą będzie żyć jeszcze długo po tym, jak przestanę ją grać.

Z tych słów wynika, że Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn i ma nadzieję, że to jeszcze nie koniec przygód bohaterki na ekranie. Na razie jednak nie wie nic na temat planów Jamesa Gunna odnośnie tej postaci.

Co dalej z Harley Quinn?

Margot Robbie zadebiutowała w roli Harley Quinn w 2016 roku. Później powtórzyła rolę w The Suicide Squad od Jamesa Gunna i Ptakach nocy. Jednak wraz z końcem DCEU, losy postaci stanęły pod znakiem zapytania. James Gunn i Peter Safran obsadzili większość ważnych ról od nowa, w tym Supermana. Tylko kilku aktorów, na przykład John Cena, nie zostało zastąpionych.

Trudno powiedzieć, jakie plany mają wobec Harley Quinn. Pierwszy z nich powiedział tylko, że zostanie to ujawnione później. Ile będzie trzeba czekać? Nie wiadomo, ale prawdopodobnie najpierw filmowiec chce wprowadzić Batmana, zanim zajmie się całym panteonem jego przeciwników. Co sądzicie?

