Czy Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn? „Kocham ją”
Margot Robbie została spytana, czy wie coś na temat powrotu Harley Quinn w DCU. Jak można się domyśleć, nikt się z nią jeszcze nie kontaktował w tej sprawie. Aktorka szczerze jednak kocha postać i uważa, że widzowie nigdy nie będą mieli jej dość.
Margot Robbie udzieliła wywiadu portalowi Variety. Padł w nim temat Harley Quinn. Aktorka potwierdziła, że „nic nie słyszała” od Jamesa Gunna w sprawie jej powrotu na ekran. To znaczy, że losy bohaterki w nowym kinowym uniwersum DC nadal stoją pod znakiem zapytania. Aktorka dodała jednak :
Z tych słów wynika, że Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn i ma nadzieję, że to jeszcze nie koniec przygód bohaterki na ekranie. Na razie jednak nie wie nic na temat planów Jamesa Gunna odnośnie tej postaci.
Co dalej z Harley Quinn?
Margot Robbie zadebiutowała w roli Harley Quinn w 2016 roku. Później powtórzyła rolę w The Suicide Squad od Jamesa Gunna i Ptakach nocy. Jednak wraz z końcem DCEU, losy postaci stanęły pod znakiem zapytania. James Gunn i Peter Safran obsadzili większość ważnych ról od nowa, w tym Supermana. Tylko kilku aktorów, na przykład John Cena, nie zostało zastąpionych.
Trudno powiedzieć, jakie plany mają wobec Harley Quinn. Pierwszy z nich powiedział tylko, że zostanie to ujawnione później. Ile będzie trzeba czekać? Nie wiadomo, ale prawdopodobnie najpierw filmowiec chce wprowadzić Batmana, zanim zajmie się całym panteonem jego przeciwników. Co sądzicie?
Źródło: variety, comicbook
