Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Czy Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn? „Kocham ją”

Margot Robbie została spytana, czy wie coś na temat powrotu Harley Quinn w DCU. Jak można się domyśleć, nikt się z nią jeszcze nie kontaktował w tej sprawie. Aktorka szczerze jednak kocha postać i uważa, że widzowie nigdy nie będą mieli jej dość.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  harley quinn 
margot robbie
fot. Warner Bros.
Reklama

Margot Robbie udzieliła wywiadu portalowi Variety. Padł w nim temat Harley Quinn. Aktorka potwierdziła, że ​​„nic nie słyszała” od Jamesa Gunna w sprawie jej powrotu na ekran. To znaczy, że losy bohaterki w nowym kinowym uniwersum DC nadal stoją pod znakiem zapytania. Aktorka dodała jednak :

Nie możesz mieć dość Harley. Bardzo ją kocham. Zawsze wiązałam z nią duże nadzieje, podobnie jak Batman. To bohaterka, którą będzie żyć jeszcze długo po tym, jak przestanę ją grać.

Z tych słów wynika, że Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn i ma nadzieję, że to jeszcze nie koniec przygód bohaterki na ekranie. Na razie jednak nie wie nic na temat planów Jamesa Gunna odnośnie tej postaci. 

fot. Netflix

Co dalej z Harley Quinn? 

Margot Robbie zadebiutowała w roli Harley Quinn w 2016 roku. Później powtórzyła rolę w The Suicide Squad od Jamesa Gunna i Ptakach nocy. Jednak wraz z końcem DCEU, losy postaci stanęły pod znakiem zapytania. James Gunn i Peter Safran obsadzili większość ważnych ról od nowa, w tym Supermana. Tylko kilku aktorów, na przykład John Cena, nie zostało zastąpionych. 

Trudno powiedzieć, jakie plany mają wobec Harley Quinn. Pierwszy z nich powiedział tylko, że zostanie to ujawnione później. Ile będzie trzeba czekać? Nie wiadomo, ale prawdopodobnie najpierw filmowiec chce wprowadzić Batmana, zanim zajmie się całym panteonem jego przeciwników. Co sądzicie?

Margot Robbie - ranking najlepszych ról wg naEKRANIE.pl

arrow-left Fot. Materiały prasowe arrow-right

Źródło: variety, comicbook

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  harley quinn 
margot robbie
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,1

2020
Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
Oglądaj TERAZ Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) Kryminał

7,2

2021
Legion samobójców: The Suicide Squad
Oglądaj TERAZ Legion samobójców: The Suicide Squad Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 ULTIMATE ENDGAME #1
-

Marvel uczy się od Labubu. Nowy program z losowymi i sekretnymi okładkami

2 Peacemaker - sezon 2
-
Spoilery

Zapowiedź kolejnych odcinków 2. sezonu Peacemakera. Czy to wprowadzenie do multiwersum DCU?

3 Wielki marsz
-

Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

To anime rozbije bank? Tyle może zarobić Demon Slayer w kinach

5 7. Dwight Schrute (Biuro)
-

Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera

6 Blade Runner 2099
-

Blade Runner 2099 - data premiery w Prime Video. Serial jest kontynuacją hitu z Ryanem Goslingiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e04

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e08

Na sygnale

s2025e166

Anderson Cooper 360

s23e24

Real Time with Bill Maher

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata

s01e01

s01e10

s03e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Annie Ilonzeh
Annie Ilonzeh

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Caan
Scott Caan

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruta Gedmintas
Ruta Gedmintas

ur. 1983, kończy 42 lat

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko

ur. 1939, kończy 86 lat

Chan-wook Park
Chan-wook Park

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV