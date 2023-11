Czy mózg może działać bez ciała?

fot. Futurama Wiki

Reklama

To innowacyjne urządzenie reguluje dopływ krwi do mózgu za pomocą specjalistycznej pompy, która skrupulatnie kontroluje różne krytyczne czynniki, takie jak ciśnienie krwi, objętość, temperatura, poziom tlenu i dostarczanie składników odżywczych.

W przełomowym eksperymencie zespół z amerykańskiego UT Southwestern Medical Center wypróbował tę technologię na mózgu świni, znieczulonym ze względów humanitarnych, i obserwował stabilne funkcje organu przez pięć godzin. Chociaż nie oznacza to, że jesteśmy u progu utrzymywania ludzkich głów przy życiu w słojach, jak żartobliwie przedstawiono w serialu Futurama, to jednak naukowcy uważają, że może to zrewolucjonizować sposób, w jaki badamy mózg, izolując go od wpływów organizmu.

Dr Juan Pascual, profesor neurologii, pediatrii i fizjologii na UT Southwestern, wyjaśnia:

Ta nowatorska metoda umożliwia badania, które koncentrują się na mózgu niezależnym od ciała, pozwalając nam badać kwestie fizjologiczne na niespotykane dotąd sposoby.

Ten innowacyjny system kontroli krążenia krwi, znany jako pozaustrojowa pulsacyjna kontrola krążenia (EPCC), odegrał kluczową rolę w badaniu wpływu hipoglikemii na mózg – powszechnego problemu osób z cukrzycą. Tradycyjnie takie badania obejmowałyby manipulowanie dietą zwierzęcia lub poziomem insuliny, ale takie podejście często skutkuje zmianą metabolizmu organizmu. System EPCC pozwala na bezpośrednią kontrolę poziomu glukozy we krwi dostarczanej do mózgu.

Pascual zauważa, że ten pierwszy w swoim rodzaju system mógłby również ulepszyć maszyny stosowane przy operacjach serca, odtwarzając bardziej naturalny, pulsujący przepływ krwi do mózgu, potencjalnie zmniejszając skutki uboczne związane z takimi zabiegami.

Chociaż system EPCC jest bardzo interesujący z przyczyn czysto medycznych, rodzi również intrygujące pytania etyczne, jak choćby o kontrowersyjny temat przeszczepów głowy. W połowie poprzedniej dekady włoski neurochirurg Sergio Canavero rozważał przeprowadzenie takiego zabiegu, a pierwszym pacjentem miał być dotknięty chorobą Werdniga-Hoffmanna Walery Spiridonow, który jednak ostatecznie nie zdecydował się na nią z powodów osobistych.

Technologia jest jeszcze w powijakach, ale kto wie, może i tym razem jeden z seriali Matta Groeninga przepowie nam przyszłość, która będzie pełna znanych mózgów w słoikach.

fot. Futurama Wiki